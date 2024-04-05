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最高检、金融监管总局：加强执法司法协作 携手维护金融安全

2024年04月05日10:30 | 来源：新华社
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　　最高人民检察院、国家金融监督管理总局日前围绕加强金融领域执法司法合作等进行了深入交流会商。双方强调，将进一步凝聚维护金融安全工作合力，更好服务金融高质量发展。

　　最高检负责人表示，检察机关将携手金融监管部门，进一步加强金融领域执法司法协作，提升执法司法办案能力和水平。据悉，最高检将会同金融监管总局进一步完善行刑双向衔接机制，推动与有关部门联合出台银行业、保险业行政执法与刑事司法衔接工作办法，研究制定行刑衔接案件移送通报具体规范，探索与有关部门共建数字化行刑衔接平台，建立新型、重大金融犯罪案件联合挂牌督办制度等，推动金融领域违法犯罪源头治理。

　　金融监管总局负责人表示，金融监管总局将围绕加强常态化联络协调、健全执法司法联动机制、深化预防金融犯罪合作机制建设、加大专业化建设协作力度等方面，加强与最高检执法司法协作，共同打击金融犯罪，有效维护金融市场秩序和人民群众合法权益。（记者刘硕、孙少龙）

(责编：宋心蕊、胡永秋)
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