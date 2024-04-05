国家出台政策支持内蒙古绿色低碳高质量发展
2024年04月05日15:10 | 来源：新华网
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新华社北京4月5日电 《国家发展改革委等部门关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》近日印发。
通知对内蒙古绿色低碳高质量发展作出进一步工作部署，提出加快能源绿色低碳转型、构建绿色低碳现代产业体系、推动重点领域绿色发展、强化绿色低碳科技创新、全面提升生态环境质量和稳定性、深化区域全方位开放合作等政策举措。
国家发展改革委有关负责人介绍，下一步，国家发展改革委将会同有关方面，加强资金保障，统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券支持内蒙古符合条件的产业转型升级、节能减排降碳、环境基础设施、生态保护修复等重大项目建设。
(责编：胡永秋、赵欣悦)
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