原标题：水利部启动洪水防御Ⅳ级应急响应

本报北京4月5日电（记者陈晨）5日，水利部分析研判江南、华南等地雨情水情汛情发展态势后于当日11时针对福建、江西、广东、广西四省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

4月4日，广东中部北部、江西南部、福建中部、湖南南部、广西北部等地部分地区有大到暴雨，最大点雨量广东清远莲塘水库249毫米。受其影响，江西赣江支流梅江、福建闽江上游富屯溪、广东北江支流董塘水等15条河流小幅超警，目前均已出峰回落。预计4月5日至7日，华南北部中部东部、江南南部等地仍有大到暴雨，部分地区雨区重叠，广东贺江、北江上游等河流及暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。

5日，水利部对福建、江西、广东、广西四省（自治区）发出通知，要求加强监测预报预警、水工程调度和应急值守，重点做好水库等工程安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，及时转移危险区群众，确保人民群众生命财产安全；派出工作组赴广东省协助指导暴雨洪水防御工作。根据24小时内降雨预报，水利部向福建、江西、湖南、广东、广西、贵州六省（自治区）发出“一省一单”，提醒做好局地强降雨防范应对。

截至记者5日晚发稿，福建、江西、广东省水利厅和水利部珠江水利委员会已启动洪水防御应急响应，有序应对清明假期暴雨洪水，暂未有水利工程险情报告。

(责编：杨曦、李楠桦)

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