原标题：清明假期第二天全国道路交通总体平稳顺畅

新华社北京4月5日电 记者5日从公安部交管局获悉，清明节假期第二天，高速公路、国省道干线通行正常，监测流量环比下降10.3%，同比上升18.8%，全国交通安全形势总体平稳顺畅。

公安部交管局召开视频会，调度重点省份道路通行和交通管控情况，要求各地积极应对清明祭扫、踏青出游、降雨天气等带来的安全风险，进一步严密工作措施，强化责任落实，全力以赴做好保安全保畅通工作。同时，持续监测全国70多条高速公路及江南、华南部分强降雨地区的道路通行情况，指导相关地区做好交通管理工作。

公安部交管局提醒广大驾驶人，要密切关注道路交通提示和天气变化，提前规划好时间和路线，做到安全行车、文明驾驶，坚决杜绝超速、超载、超员和疲劳驾驶。返程交通流量大，遇有排队拥堵，请勿加塞、争道、抢行，确保通行秩序。遇有恶劣天气，要注意控制车速、保持车距，避免急加速、急刹车、急变道。

(责编：杨曦、李楠桦)

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