三峡水利枢纽北线船闸2024年计划性停航检修结束
2024年04月06日08:12 | 来源：光明日报
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原标题：三峡水利枢纽北线船闸2024年计划性停航检修结束
本报北京4月5日电 记者从水利部获悉，4月5日18时，随着有水联合调试及带船试验的完成，三峡北线船闸2024年计划性停航检修圆满结束。六闸首人字门徐徐开启，货轮依次驶入闸室，三峡船闸恢复往日的繁忙景象。
为改善三峡北线船闸设施性能，提升三峡船闸运行可靠性和安全性，中国三峡集团流域管理中心组织开展了本次计划性停航检修。此次检修2月21日启动，为期45天，主要完成了三峡船闸工控系统升级改造等共计5大类、39项检修内容。
此次检修不仅包括船闸人字门、反弧门、输水廊道等各类常规检修项目，还要同步推进多闸首人字门局部防腐工作，并全面完成工控系统升级改造调试任务。作为三峡船闸自2012年开始计划性停航检修以来工期最长、任务最重、工序衔接协调难度最大的一次停航检修，三峡集团流域管理中心周密安排、精心设计，采取了有效措施对施工安全、通航安全予以保障。
此次北线船闸人字门防腐施工是2012年以来三峡船闸计划性停航检修人字门防腐施工中面积最大的一次，针对天气影响等实际困难，流域管理中心联合施工单位提前设计、制作工装，第一时间启动应急方案，采用防雨布封闭整个施工工作面的方式，极大改善了防腐施工条件，安全、优质、按期完成防腐施工。三峡船闸工控系统负责人字门、反弧门等重要设备设施的运行操控，通过对三峡北线船闸工控系统的升级改造，进一步提升了船闸运行自动化水平和安全性保障。（陈晨）
(责编：杨曦、李楠桦)
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