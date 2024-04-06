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今年以来我国工业企业营收明显改善

2024年04月06日14:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月6日电（记者魏玉坤、韩佳诺）国家统计局日前发布数据显示，今年以来，随着市场需求持续恢复，我国工业生产较快增长，工业企业营收增长明显加快。

　　统计数据显示，前2个月，全国规模以上工业企业营业收入同比增长4.5%，高于上年全年营收增速3.4个百分点，企业营收回升态势明显，为利润增长创造有利条件。

　　随着工业经济持续平稳恢复，各类经营主体、不同规模企业活力不断增强。1至2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业利润同比增长0.5%，私营企业利润增长12.7%，外商及港澳台投资企业利润增长31.2%；大、中、小型企业利润分别增长8.0%、6.0%、18.9%。

　　国家统计局工业司首席统计师王新表示，总体上看，1至2月份工业生产回升向好。但也要看到，当前国际形势依然复杂严峻，有效需求不足、企业盈利压力较大等问题仍需有效应对，工业经济回升向好基础还需进一步巩固。下阶段，要继续落实党中央、国务院有关部署要求，把高质量发展要求贯彻到新型工业化全过程，同时聚焦新兴产业、未来产业，全面提升自主创新能力，促进工业新质生产力不断加快形成。

(责编：赵光霞、杨光宇)
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