新华社北京4月6日电（记者郁琼源、张晓洁）记者日前从中华全国供销合作总社了解到，为了适应春耕大忙时节农民的实际需求，供销合作社系统在原有农资保供网点的基础上，建设了新型“庄稼医院”。专业技术人员通过职业技能培训，成为专属庄稼医生，因地制宜为农户提供生产技术指导服务。

据中华全国供销合作总社相关负责人介绍，全国供销合作社系统已开设6万多家“庄稼医院”，派出7万多名“庄稼医生”蹲点一线。

在浙江省，“庄稼医院”通过深化“浙农服”三位一体为农数据平台，搭建起了省、市、县、镇、村的五级“庄稼医生”体系。当前，“庄稼医院”数字化采集和处理能力正不断更新。今年春耕期间，数据平台上线了农资记账本、农机商城、视频远程问诊等新功能，并且推出了种粮补贴、保险咨询、贴息贷款等小程序，让农民享受更多定制服务。

这位负责人说，当前，供销合作社系统4500多家农资经营企业、6万多家“庄稼医院”、1.7万多个为农服务中心的技术服务人员已下沉到一线。全国供销合作社系统正加快采购调运，创新服务方式，发挥供销合作社点多面广、贴近基层的优势，加快把农资商品调运到20多万个基层网点，方便农民随时购买。

(责编：赵光霞、杨光宇)

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