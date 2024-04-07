上海银行：创新活水解决企业融资难题
长三角地区是我国经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。当“新质生产力”成为热词，长三角也成为发展新质生产力的热土之一，上海银行的金融活水正因地制宜、源源不断地送到长三角实体经济、创新企业的亟盼之处。
解研发之急 研发贷服务初创药企
长三角在生物医药、新能源产业等领域具有优势，体现出“新质”。然而，这类科创企业成长期面临共性问题——营收少、融资难。在金融助力新质生产力的实践中，上海银行给出了服务初创期生物医药企业的创新案例。
南京圣德医疗科技有限公司，针对亚洲人群心脏结构和心血管特点，研发系列化、高技术壁垒的心脏瓣膜产品，致力于改善人造心脏瓣膜产品释放和术后并发症等问题，满足结构性心脏病领域未被满足的临床需求。
圣德医疗目前正处于快速成长期，核心产品处在三期临床后的回访期中。研发需要大量资金补充，与此同时企业现阶段营收少，“真金白银”从何而来？
经过多次上门拜访，上海银行南京分行通过了解企业的研发和产品回访进度等，充分“尊重”科技型企业的发展规律，着眼企业的未来长远价值。在打破传统授信审批思路的过程中，上海银行运用科创企业专属评级模板，“放宽”营收等定量指标，侧重于研发能力、技术水平和团队能力等指标。
急企业之所急，充分考虑到企业付款时间节点，上海银行前中后台协同推进，1个月内即为企业申请并顺利投放研发贷，保障了企业的研发节奏。
破融资之难 “存货质押”服务新材料企业
企业购买的货物，不仅可用于企业的生产与经营，也可以成为其获得融资的“法宝”。
常州聚和新材料股份有限公司是一家光伏电子银浆研发生产企业，拥有多项核心技术，取得了“江苏省双创团队”“苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业”和“苏南国家自主创新示范区瞪羚企业”等诸多荣誉，并已在科创板上市。
企业有大量的货款支付需求，但同时面临着“轻资产、难抵押”的问题。如何解决这家科创企业融资难？
上海银行常州分行设计了“存货质押”的授信模式，以常州聚和新材料股份有限公司购买的货物银粉作质押担保，为其量身定制综合金融服务方案。
上海银行的金融活水解决了企业融资难题，赢得企业认可，目前双方已建立长期战略合作关系。
纾链上之困 供应链服务光伏上游企业
上海HYW新材料股份有限公司，从事特种高分子薄膜研发、生产和销售，为光伏、交通、建筑、大消费等多领域客户提供中高端特种薄膜产品。目前，在光伏胶膜全球市占率15%，居第三位；2021年成功上市。
上海银行与其结识后，深入了解企业需求。在我国光伏产业成熟发展的当下，HYW新材料作为上游胶膜供应企业，通过持续扩产以满足市场需求，资金需求大；同时企业有大量原材料进口采购需求，且供应链上中小企业也有融资需求。
虽然企业面临市场竞争加剧，但上海银行仍看好HYW新材料的发展潜力，针对企业对中长期流动资金和上下游结算方式的两大需求，持续给予全方位服务支持。
上海银行通过综合金融服务方案，提供了多元化的配套产品，帮助企业改善了短期流贷过多，集中到期还款资金压力大，操作烦琐效率低下的问题；还通过银票和商票贴现业务，降低企业的融资成本，缓解流动性压力。
同时，上海银行还为HYW新材料的供应链提供反向保理业务，通过单户免审批的方式，为企业供应商进行在线开户，在不增加客户资产负债率的同时，降低其上游企业的融资成本，为以HYW新材料为核心的供应链整体赋能。
供扩产之需 综合金融服务轻金属企业
宝武镁业科技股份有限公司是一家集矿业开采、有色金属冶炼加工为一体的技术企业。作为全球轻金属行业的领军者，公司拥有完整的产品研发与制造能力，市场份额全球领先，在镁、铝原材料领域持续积累，形成了完整镁产业链以及特色产品系，是国家高新技术企业、制造业单项冠军产品企业。
2023年，宝武镁业并入宝钢金属，需要引入外部融资，用于扩大公司镁铝合金压铸件产能，以满足市场需求。
在了解到企业需求后，上海银行第一时间上门对接，按企业所需，创新服务产品，加大授信支持，丰富授信品种，定制了集项目贷、流贷、国际结算、债券承销于一体的服务方案。
后续，双方将不断拓宽合作空间，开创银企合作新局面。
聚焦新质生产力，围绕落实科技金融等“五篇大文章”，上海银行为打造科技金融特色，通过全集团协同、区域专项覆盖模式，从组织推动、产品体系、创新评价、资源整合等多维发力，不断提升科技金融创新能力和服务水平。（徐梓宁）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中泰两国将合作开展月球探测任务
- 人民网北京4月7日电 （记者赵竹青）记者从中国国家航天局获悉，4月5日，中国国家航天局与泰国高等教育科研与创新部共同签署关于探索与和平利用外层空间合作的谅解备忘录和国际月球科研站合作的谅解备忘录。 根据谅解备忘录约定，中泰双方将成立联合委员会和联合工作组，在空间探索、空间应用、空间能力建设等领域，通过规划实施联合空间项目、科学交流项目和人员培训计划、交换数据信息、联合组织专题讨论会和科学讲习班等形式加强合作。…
- 评论
- 关注