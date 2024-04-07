原标题：新质生产力 | 润泽长三角，上海银行创新活水源源不断

长三角地区是我国经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。当“新质生产力”成为热词，长三角也成为发展新质生产力的热土之一，上海银行的金融活水正因地制宜、源源不断地送到长三角实体经济、创新企业的亟盼之处。

解研发之急 研发贷服务初创药企

长三角在生物医药、新能源产业等领域具有优势，体现出“新质”。然而，这类科创企业成长期面临共性问题——营收少、融资难。在金融助力新质生产力的实践中，上海银行给出了服务初创期生物医药企业的创新案例。

南京圣德医疗科技有限公司，针对亚洲人群心脏结构和心血管特点，研发系列化、高技术壁垒的心脏瓣膜产品，致力于改善人造心脏瓣膜产品释放和术后并发症等问题，满足结构性心脏病领域未被满足的临床需求。

圣德医疗目前正处于快速成长期，核心产品处在三期临床后的回访期中。研发需要大量资金补充，与此同时企业现阶段营收少，“真金白银”从何而来？

经过多次上门拜访，上海银行南京分行通过了解企业的研发和产品回访进度等，充分“尊重”科技型企业的发展规律，着眼企业的未来长远价值。在打破传统授信审批思路的过程中，上海银行运用科创企业专属评级模板，“放宽”营收等定量指标，侧重于研发能力、技术水平和团队能力等指标。

急企业之所急，充分考虑到企业付款时间节点，上海银行前中后台协同推进，1个月内即为企业申请并顺利投放研发贷，保障了企业的研发节奏。

破融资之难 “存货质押”服务新材料企业

企业购买的货物，不仅可用于企业的生产与经营，也可以成为其获得融资的“法宝”。

常州聚和新材料股份有限公司是一家光伏电子银浆研发生产企业，拥有多项核心技术，取得了“江苏省双创团队”“苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业”和“苏南国家自主创新示范区瞪羚企业”等诸多荣誉，并已在科创板上市。

企业有大量的货款支付需求，但同时面临着“轻资产、难抵押”的问题。如何解决这家科创企业融资难？

上海银行常州分行设计了“存货质押”的授信模式，以常州聚和新材料股份有限公司购买的货物银粉作质押担保，为其量身定制综合金融服务方案。

上海银行的金融活水解决了企业融资难题，赢得企业认可，目前双方已建立长期战略合作关系。

纾链上之困 供应链服务光伏上游企业

上海HYW新材料股份有限公司，从事特种高分子薄膜研发、生产和销售，为光伏、交通、建筑、大消费等多领域客户提供中高端特种薄膜产品。目前，在光伏胶膜全球市占率15%，居第三位；2021年成功上市。

上海银行与其结识后，深入了解企业需求。在我国光伏产业成熟发展的当下，HYW新材料作为上游胶膜供应企业，通过持续扩产以满足市场需求，资金需求大；同时企业有大量原材料进口采购需求，且供应链上中小企业也有融资需求。

虽然企业面临市场竞争加剧，但上海银行仍看好HYW新材料的发展潜力，针对企业对中长期流动资金和上下游结算方式的两大需求，持续给予全方位服务支持。

上海银行通过综合金融服务方案，提供了多元化的配套产品，帮助企业改善了短期流贷过多，集中到期还款资金压力大，操作烦琐效率低下的问题；还通过银票和商票贴现业务，降低企业的融资成本，缓解流动性压力。

同时，上海银行还为HYW新材料的供应链提供反向保理业务，通过单户免审批的方式，为企业供应商进行在线开户，在不增加客户资产负债率的同时，降低其上游企业的融资成本，为以HYW新材料为核心的供应链整体赋能。

供扩产之需 综合金融服务轻金属企业

宝武镁业科技股份有限公司是一家集矿业开采、有色金属冶炼加工为一体的技术企业。作为全球轻金属行业的领军者，公司拥有完整的产品研发与制造能力，市场份额全球领先，在镁、铝原材料领域持续积累，形成了完整镁产业链以及特色产品系，是国家高新技术企业、制造业单项冠军产品企业。

2023年，宝武镁业并入宝钢金属，需要引入外部融资，用于扩大公司镁铝合金压铸件产能，以满足市场需求。

在了解到企业需求后，上海银行第一时间上门对接，按企业所需，创新服务产品，加大授信支持，丰富授信品种，定制了集项目贷、流贷、国际结算、债券承销于一体的服务方案。

后续，双方将不断拓宽合作空间，开创银企合作新局面。

聚焦新质生产力，围绕落实科技金融等“五篇大文章”，上海银行为打造科技金融特色，通过全集团协同、区域专项覆盖模式，从组织推动、产品体系、创新评价、资源整合等多维发力，不断提升科技金融创新能力和服务水平。（徐梓宁）

(责编：曹淼、李源)

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