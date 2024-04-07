新华社广州4月7日电（记者陆浩、马晓澄）中国民用航空中南地区管理局7日向总部位于广州的亿航智能控股有限公司颁发全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证，这表明该公司旗下的产品亿航EH216-S已具备量产资质，为下一步商业化运营提供重要保障。

民航中南局适航审定处相关负责人表示，接下来亿航要继续做好证后管理建设，包括EH216-S原有研发设计团队做好持续安全改进工作，确保生产质量系统的建设和持续完善，以及售后服务建设。

亿航智能是一家城市空中交通科技企业，覆盖空中交通（包括载人交通和物流运输）、智慧城市管理和空中媒体等应用领域。EH216-S最大设计速度为130km/h，最大航程30km，最大航时25分钟。

今年以来，亿航总部所在的广州开发区推出首批10条高效物流低空航线和全市首条城市医疗集团低空配送快线，加快规划建设低空经济产业园，为低空经济发展注入动力。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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