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农机装备：种粮人的好帮手

2024年04月08日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：农机装备：种粮人的好帮手

今年，我流转了6800亩土地，全部种植了优质强筋小麦。最近天气晴好，气温回升，小麦长势喜人。但由于前段时间田间湿度大，部分地块的小麦发生了茎基腐病、纹枯病等土传病害，还有的地块出现了黄叶病，得抓紧时间把农药打上。

良种需要配良法，良法需要现代化农机装备作支撑。针对小麦纹枯病等土传病害大面积防治需要，我专门选择了自走式喷杆喷雾机，它能够根据不同地块小麦生长情况，及时调整喷杆上喷头之间的距离及喷杆、小麦之间的距离。机器的药箱容量大，达到了1500升，在大地块作业时效率比较高，每小时可作业30多亩。使用农机装备后，一亩地的防治成本只有2毛多，比较划算。

你看，喷杆从折叠状态缓缓打开，混合着杀菌剂、杀虫剂、小麦生长调节剂的水雾喷涌而出，晶莹剔透的水珠顺着小麦叶片渗入土中。现在加药直接在地头就能完成，像加油一样方便，做到了无缝衔接。现代化农机装备省时、省力、质效高，为春管注入了新动能。以前背着药桶打药，干一天回家，骨头缝都是疼的。现在坐在车上，扶着方向盘、踩着油门就能完成植保作业。

我是个急性子。麦苗一天一个样，从前管理跟不上，心里很着急。搁以前，这几千亩地得忙活大半个月。现在，一台机器每天能作业300多亩。按计划，不到3天，就能全部打一遍药，质量还高。现代化农机装备真是咱们种粮人名副其实的好帮手。

麦过春分昼夜忙。我们将用好手中的现代化农机装备，打好麦田管理“主动仗”，守好夏粮丰收的“主阵地”。

（项目团队：本报记者 王美莹、吴春燕、唐一歌、任爽、赵秋丽、冯帆、丁艳、赵嘉伟 本报通讯员 芦猛、徐虹雨、熊丹、刘天鹏、高亮）

(责编：杨曦、陈键)
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