人民网北京4月8日电 （记者杜燕飞）全球管理咨询公司科尔尼日前发布的《2024年外商直接投资信心指数（FDICI）报告》（以下简称《报告》）显示，中国从2023年的第7位升至第3位，在新兴市场专项排名中位居榜首。

《报告》显示，全球范围内88%的受访者计划未来3年增加外商直接投资，相比2023年提高6个百分点。89%的受访者（2023年为86%）认为，外商直接投资将对未来3年其企业盈利能力和竞争力打造发挥更重要作用。

“中国不但经济体量大，还具有相比其他一些新兴国家更为稳定积极的政策环境。”科尔尼中国公司总裁贺晓青表示，近年来，中国持续传递积极加强对外开放的政策取向，例如放开外资对银行业投资，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入等，以及去年对德法等国、近期进一步拓展欧洲六国来华免签等一系列举措，不断提振投资者信心。

《报告》同时显示，技术成为投资者关注的焦点，近三分之二的投资者预计未来三年将扩大人工智能（AI）在投资决策中的应用。AI对于投资决策最大的帮助是降本增效和提高决策的准确性。

(责编：王仁宏、高雷)

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