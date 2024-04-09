人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动

本报记者 刘坤
2024年04月09日08:40 | 来源：光明日报
小字号

原标题：我国全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动

本报北京4月8日电 记者8日从国家发展改革委了解到，国务院近日印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实国家粮食安全根基。

行动方案提出，到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上，全国粮食综合生产能力进一步增强。行动方案明确了“巩固提升口粮、主攻玉米大豆、兼顾薯类杂粮”的分品种增产思路，提出巩固提升优势产区，挖掘其他地区潜力，调整优化粮食生产格局。

国家发展改革委负责人介绍，下一步，国家发展改革委、农业农村部等部门将聚焦720个粮食产能提升重点县，指导地方加快实施农业节水供水、高标准农田建设、种业振兴、粮食单产提升、农业机械化提升、农业防灾减灾等支撑性重大工程。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局鼓励食品企业优化包装标签
　　人民网北京4月8日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，日前，市场监管总局印发《关于鼓励食品企业优化预包装食品生产日期和保质期标签标识的公告》（以下简称《公告》），鼓励食品企业进一步清晰显著标注预包装食品生产日期和保质期。 特殊食品是预包装食品的重点品类，应按照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规标准规定，在与特殊食品注册或者备案标签说明书一致的前提下，鼓励特殊食品企业执行《公告》要求，尽可能优化标注特殊食品生产日期和保质期。…
维护市场公平竞争秩序 我国持续深化全国统一大市场建设
　　人民网北京4月8日电 （记者许维娜）建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。中央经济工作会议提出，“加快全国统一大市场建设，着力破除各种形式的地方保护和市场分割。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部