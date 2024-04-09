我国全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动
2024年04月09日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：我国全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动
本报北京4月8日电 记者8日从国家发展改革委了解到，国务院近日印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实国家粮食安全根基。
行动方案提出，到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上，全国粮食综合生产能力进一步增强。行动方案明确了“巩固提升口粮、主攻玉米大豆、兼顾薯类杂粮”的分品种增产思路，提出巩固提升优势产区，挖掘其他地区潜力，调整优化粮食生产格局。
国家发展改革委负责人介绍，下一步，国家发展改革委、农业农村部等部门将聚焦720个粮食产能提升重点县，指导地方加快实施农业节水供水、高标准农田建设、种业振兴、粮食单产提升、农业机械化提升、农业防灾减灾等支撑性重大工程。
(责编：杨曦、陈键)
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