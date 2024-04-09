原标题：我国最深地热科学探井完钻

本报北京4月8日电（记者张翼）中国石化新闻办8日发布信息，部署在海南的福深热1井顺利完钻，井深达5200米，刷新了我国最深地热科学探井纪录。该井的成功钻探，揭示了华南深层地热形成与富集机理，意味着我国干热岩勘探在地区和深度上取得新突破，对提升我国华南地区地热资源规模化开发利用、助力区域能源结构调整具有重要意义。

福深热1井钻探目标为2.5亿年前的花岗岩，属于深层干热岩地热井。自2023年8月开钻以来，该井应用了“双驱钻井+高压喷射”等多项中国石化自主研发的创新技术，在近3900米温度超过150℃，达到高温地热标准，在5000米温度超过180℃，达到国家能源行业标准规定的干热岩温度界限，形成了深层地热资源探测评价关键技术，达到科学探井预期目标和任务要求。下一步，中国石化将依托福深热1井开展深化研究和现场试验，建成我国华南首个深层地热产学研一体化现场试验研究平台和开发利用示范平台，探索形成适用于华南地区的理论方法和技术体系，助力我国实现“双碳”目标。

地热能是一种稳定可靠、绿色低碳的可再生能源，具有储量大、分布广、清洁环保等特点。当前，我国地热资源开发利用多以浅层和中深层的水热型地热为主，而埋深3000米以下的深层地热，尤其是干热岩资源的开发尚处于探索阶段。干热岩一般指埋在地下数千米处的温度大于180℃、内部不含或仅含少量流体的高温岩石。中国地质调查显示，我国陆区地下3000米至10000米范围内的干热岩型地热资源量折合标准煤856万亿吨，即使仅采出2%，也可达2023年我国全年能源消费量的2993倍。近年来，中国石化持续深耕地热领域，成为国内最大的地热能开发利用企业。

(责编：杨曦、陈键)

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