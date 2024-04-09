原标题：多地积极推动大规模设备更新和消费品以旧换新

当前，山东、广东、山西等地相继召开专门会议，积极推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作的落地实施。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇向《证券日报》记者表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，可有效促进技术进步，稳定制造业固定资产投资增长，实现消费规模的扩大和消费结构的优化，从需求侧拉动供给侧升级，利当前更利长远。

大规模设备更新和消费品以旧换新工作的落实，离不开政府、企业和消费者的多方协调与相互配合。例如，广东省全省推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作电视电话会议提出，要深入推进新一轮消费品以旧换新，坚持“政府支持、企业让利”相结合，大力开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”活动。

“企业和消费者分别是实施大规模设备更新和消费品以旧换新的主体。”北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏向记者表示，在工作落实过程中，企业要做好四方面工作：一是要不断适应市场推出新产品，以新产品、新服务回应消费者需求，以优质供给激活存量市场，形成更新换代规模效应；二是要重视技术改造和设备升级，积极应用先进技术，促进工艺优化，生产高质量产品，充分把握国家政策利好；三是结合大规模设备更新，尽快实现企业数字化转型；四是强化适应设备更新的营销、研发和售后实力，做好更新改造工作。

同时，消费者也在其中扮演关键角色。田惠敏分析称，以旧换新并非摒弃节约传统，而是引导消费者重新选择绿色、低碳、智能产品，跟上社会发展步伐。一方面，各地相关部门要做好宣传工作，安排好消费券、补贴等配套措施，打消消费者“不愿换”“不敢换”“不能换”的顾虑；另一方面，消费者应适时适度跟进绿色消费理念，逐步淘汰低效率、高能耗、重污染产品。

推动大规模设备更新和消费品以旧换新，增加先进产能，促进节能降碳，进一步激发潜在消费，拉动有效投资，离不开金融支持。

各地在推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作落实的过程中，也强调了对金融支持的重视与优化。

例如，4月3日，山西省人民政府印发的《山西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》提出，“积极发挥好项目融资对接机制作用，引导金融机构扩大制造业中长期贷款投放”“引导金融机构加大对绿色智能家电的生产、服务和消费等环节的金融支持”。

中国信息协会常务理事朱克力向《证券日报》记者表示，从目前多地公布的最新举措看，地方相关部门已经根据顶层设计对有关金融支持政策进行了细化。但各地政府要注意，大规模设备更新和消费品以旧换新所涉细分领域众多，所需具体的金融支持并不完全相同，相关部门提供金融服务时要因地制宜、各有侧重。

“各地要引导当地银行等金融机构，用好中国人民银行最新设立的科技创新和技术改造再贷款，加大对本地重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度，必要时可设立有针对性的激励或考核指标。对于促进耐用消费品以旧换新，关键是在适当降低相关消费贷门槛、增加信贷额度的同时，借助大数据等前沿技术，优化银行信用风险评估模型。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

本报记者 侯捷宁 见习记者 寇佳丽

(责编：杨曦、陈键)

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