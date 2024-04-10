七部门发文推动工业领域设备更新
2024年04月10日08:45 | 来源：光明日报
小字号
原标题：七部门发文推动工业领域设备更新
本报北京4月9日电 记者9日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。
方案提出，结合工业领域各类设备更新差异化需求，依靠市场提供多样化供给和服务。积极推进新一代信息技术赋能新型工业化，在推动硬件设备更新的同时，注重软件系统迭代升级和创新应用。
据了解，此次方案提出实施先进设备更新行动、实施数字化转型行动、实施绿色装备推广行动、实施本质安全水平提升行动四方面重点任务。其中明确，针对生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。针对航空、光伏、动力电池、生物发酵等生产设备整体处于中高水平的行业，鼓励企业更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备。
(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 七部门：到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上
- 人民网北京4月9日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推动工业领域设备更新和技术改造，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（以下简称《实施方案》），其中提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。 推动工业领域大规模设备更新，有利于扩大有效投资，有利于推动先进产能比重持续提升，对加快建设现代化产业体系具有重要意义。…
- 四部门：重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口
- 人民网北京4月9日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局和国家文物局联合印发了《关于进一步优化重点文旅场所支付服务 提升支付便利性的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》立足更好满足老年人、外籍来华人员等群体在文旅领域多元化的支付服务需求，要求各地文化和旅游部门、文物主管部门会同当地中国人民银行分行加强协调联动，确定重点文旅场所，明确重点商户，制定工作方案，从持续完善境内外银行卡受理环境和现金使用环境、提升移动支付便利度、加强宣传推广等方面，细化工作措施，做好供需对接和评估督导，共同提升文旅领域支付便利化水平。…
- 评论
- 关注