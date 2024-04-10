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七部门发文推动工业领域设备更新

刘坤
2024年04月10日08:45 | 来源：光明日报
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原标题：七部门发文推动工业领域设备更新

本报北京4月9日电 记者9日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

方案提出，结合工业领域各类设备更新差异化需求，依靠市场提供多样化供给和服务。积极推进新一代信息技术赋能新型工业化，在推动硬件设备更新的同时，注重软件系统迭代升级和创新应用。

据了解，此次方案提出实施先进设备更新行动、实施数字化转型行动、实施绿色装备推广行动、实施本质安全水平提升行动四方面重点任务。其中明确，针对生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。针对航空、光伏、动力电池、生物发酵等生产设备整体处于中高水平的行业，鼓励企业更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备。

(责编：杨曦、陈键)
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