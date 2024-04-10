人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

兴业银行与福建省工商联举办“提升金融服务质效 助力新时代民营经济强省战略”活动

2024年04月10日08:48 | 来源：新华网
小字号

原标题：兴业银行与福建省工商联共同举办“提升金融服务质效 助力新时代民营经济强省战略”活动

　　4月7日，兴业银行与福建省工商联在福州共同举办“提升金融服务质效 助力新时代民营经济强省战略”活动。福建省政协领导，省委统战部副部长、省工商联党组书记陈晞，省工商联党组成员、副主席余建；兴业银行党委书记、董事长吕家进，党委委员、副行长张旻；北京、广东、江苏、湖南、河北、宁夏等地福建商会会长以及福建省内各设区市工商联负责人、福建省内民营企业家代表、兴业银行部分分行负责人出席活动。

　　王光远充分肯定兴业银行在引导金融资源更多流向民营经济，切实推动融资成本稳中有降，提升民营企业融资的便利性和可得性等方面作出的积极贡献。他表示，兴业银行和广大民营企业要深化信息互通，进一步完善“金融+商会+企业”长效对接机制，有效拓宽银企合作的深度和广度，充分发挥商会平台的重要作用，不断强化服务体系、授信政策、产品服务、配套资源等闽商专属协同机制，为遍布全国各地的闽商闽企高质量发展注入强劲动力。广大民营企业要完善公司治理结构，规范财务管理，强化信用意识和风险意识，降低信息不对称带来的融资成本，践行诚信企业的责任担当。各级工商联和商会组织要主动作为、创新形式，常态化开展政银企对接活动，推动建设信用民企、法治民企、清廉民企，共同防范化解金融风险，合力构建敢贷、愿贷、能贷的融资生态。

　　吕家进表示，兴业银行根在福建，是福建民营经济发展的见证者和受益者，也始终把服务民营经济发展作为重大任务和重要机遇。迈步新征程，兴业银行将充分发挥金融作用，不断增加融资总量，持续优化业务结构，积极开展金融创新，不断提升服务民营经济的质效；携手民营企业深度融合、互补优势，持续推动产融结合，一体服务民营经济强省和金融强省战略；继续服务好省工商联和各地商会，推动兴业研究公司、碳金融研究院、金融科技研究院、东南亚研究院等研究机构成为工商联的“智库”，让境内外2000多家分支机构成为各地商会的“联络站”，携手福建企业家们同心同路、共谋发展，为新福建建设作出更大贡献。

　　活动现场，北京、广东、江苏、湖南、河北、宁夏等地福建商会分别与兴业银行当地分行签署战略合作协议，永荣控股、德尔科技、云天半导体等14家省内民企分别与兴业银行福建省内分行签署战略合作协议，为福建民营经济高质量发展注入金融新动能。

　　兴业银行扎根八闽、布局全国、面向海外，始终坚持“两个毫不动摇”，传承弘扬“晋江经验”，与民营经济相伴成长，2022年相继出台《支持民营经济发展壮大行动方案》《服务新时代民营经济强省战略行动方案》，勇当服务民营经济金融主力军。目前，兴业银行服务民营经济客户30万户，贷款余额超1.6万亿元，“十四五”期间，对民营经济发放贷款平均执行利率下降92BP。

　　据悉，2021年，兴业银行与福建省工商联启动战略合作，签约以来累计为福建省内民营企业投放贷款超6000亿元，目前贷款余额近3000亿元，连续4年被评为“服务民营企业和中小微企业突出贡献银行”，连续2年获评“服务福建经济五星级银行机构”称号。在做大金融服务总量的同时，兴业银行持续强客户、调结构、优服务，“十四五”期间，省内9家分行民营贷款客户7.6万户，增长34%，与福建民营百强企业合作覆盖率99%；省内9家分行非信贷融资余额839亿元，期间增长超300亿元；福建省内民营经济贷款在对公贷款中的占比，期间从52.75%提升4.5个百分点至57.25%；省内民营经济中长期贷款占比由29%提升到43%，民营信用贷款占比由7.8%提升到9.7%；2023年省内9家分行新发放民营经济贷款利率3.53%，期间下降100BP。

　　作为唯一一家总部位于福建的全国性股份制商业银行，兴业银行始终牢记根之所在，聚焦新福建宏伟蓝图和“四个更大”等重要要求，强化全省一盘棋运作，持续加大优化金融供给，以服务新时代民营经济强省战略为抓手，助力谱写中国式现代化福建篇章。到2023年末，兴业银行在福建省内存贷款余额双双突破1.5万亿元，信贷和非信贷融资余额超2万亿元，均位居全省同业第一，在省内累计纳税超1900亿元；服务福建企业客户22万家，个人客户1362万户。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
七部门：到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上
　　人民网北京4月9日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推动工业领域设备更新和技术改造，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（以下简称《实施方案》），其中提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。 推动工业领域大规模设备更新，有利于扩大有效投资，有利于推动先进产能比重持续提升，对加快建设现代化产业体系具有重要意义。…
四部门：重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口
　　人民网北京4月9日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局和国家文物局联合印发了《关于进一步优化重点文旅场所支付服务 提升支付便利性的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》立足更好满足老年人、外籍来华人员等群体在文旅领域多元化的支付服务需求，要求各地文化和旅游部门、文物主管部门会同当地中国人民银行分行加强协调联动，确定重点文旅场所，明确重点商户，制定工作方案，从持续完善境内外银行卡受理环境和现金使用环境、提升移动支付便利度、加强宣传推广等方面，细化工作措施，做好供需对接和评估督导，共同提升文旅领域支付便利化水平。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部