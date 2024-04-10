原标题：兴业银行与福建省工商联共同举办“提升金融服务质效 助力新时代民营经济强省战略”活动

4月7日，兴业银行与福建省工商联在福州共同举办“提升金融服务质效 助力新时代民营经济强省战略”活动。福建省政协领导，省委统战部副部长、省工商联党组书记陈晞，省工商联党组成员、副主席余建；兴业银行党委书记、董事长吕家进，党委委员、副行长张旻；北京、广东、江苏、湖南、河北、宁夏等地福建商会会长以及福建省内各设区市工商联负责人、福建省内民营企业家代表、兴业银行部分分行负责人出席活动。

王光远充分肯定兴业银行在引导金融资源更多流向民营经济，切实推动融资成本稳中有降，提升民营企业融资的便利性和可得性等方面作出的积极贡献。他表示，兴业银行和广大民营企业要深化信息互通，进一步完善“金融+商会+企业”长效对接机制，有效拓宽银企合作的深度和广度，充分发挥商会平台的重要作用，不断强化服务体系、授信政策、产品服务、配套资源等闽商专属协同机制，为遍布全国各地的闽商闽企高质量发展注入强劲动力。广大民营企业要完善公司治理结构，规范财务管理，强化信用意识和风险意识，降低信息不对称带来的融资成本，践行诚信企业的责任担当。各级工商联和商会组织要主动作为、创新形式，常态化开展政银企对接活动，推动建设信用民企、法治民企、清廉民企，共同防范化解金融风险，合力构建敢贷、愿贷、能贷的融资生态。

吕家进表示，兴业银行根在福建，是福建民营经济发展的见证者和受益者，也始终把服务民营经济发展作为重大任务和重要机遇。迈步新征程，兴业银行将充分发挥金融作用，不断增加融资总量，持续优化业务结构，积极开展金融创新，不断提升服务民营经济的质效；携手民营企业深度融合、互补优势，持续推动产融结合，一体服务民营经济强省和金融强省战略；继续服务好省工商联和各地商会，推动兴业研究公司、碳金融研究院、金融科技研究院、东南亚研究院等研究机构成为工商联的“智库”，让境内外2000多家分支机构成为各地商会的“联络站”，携手福建企业家们同心同路、共谋发展，为新福建建设作出更大贡献。

活动现场，北京、广东、江苏、湖南、河北、宁夏等地福建商会分别与兴业银行当地分行签署战略合作协议，永荣控股、德尔科技、云天半导体等14家省内民企分别与兴业银行福建省内分行签署战略合作协议，为福建民营经济高质量发展注入金融新动能。

兴业银行扎根八闽、布局全国、面向海外，始终坚持“两个毫不动摇”，传承弘扬“晋江经验”，与民营经济相伴成长，2022年相继出台《支持民营经济发展壮大行动方案》《服务新时代民营经济强省战略行动方案》，勇当服务民营经济金融主力军。目前，兴业银行服务民营经济客户30万户，贷款余额超1.6万亿元，“十四五”期间，对民营经济发放贷款平均执行利率下降92BP。

据悉，2021年，兴业银行与福建省工商联启动战略合作，签约以来累计为福建省内民营企业投放贷款超6000亿元，目前贷款余额近3000亿元，连续4年被评为“服务民营企业和中小微企业突出贡献银行”，连续2年获评“服务福建经济五星级银行机构”称号。在做大金融服务总量的同时，兴业银行持续强客户、调结构、优服务，“十四五”期间，省内9家分行民营贷款客户7.6万户，增长34%，与福建民营百强企业合作覆盖率99%；省内9家分行非信贷融资余额839亿元，期间增长超300亿元；福建省内民营经济贷款在对公贷款中的占比，期间从52.75%提升4.5个百分点至57.25%；省内民营经济中长期贷款占比由29%提升到43%，民营信用贷款占比由7.8%提升到9.7%；2023年省内9家分行新发放民营经济贷款利率3.53%，期间下降100BP。

作为唯一一家总部位于福建的全国性股份制商业银行，兴业银行始终牢记根之所在，聚焦新福建宏伟蓝图和“四个更大”等重要要求，强化全省一盘棋运作，持续加大优化金融供给，以服务新时代民营经济强省战略为抓手，助力谱写中国式现代化福建篇章。到2023年末，兴业银行在福建省内存贷款余额双双突破1.5万亿元，信贷和非信贷融资余额超2万亿元，均位居全省同业第一，在省内累计纳税超1900亿元；服务福建企业客户22万家，个人客户1362万户。

(责编：董童、李源)

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