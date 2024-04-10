人民网北京4月10日电 （黄盛）中小微企业是国民经济的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创新创业的重要力量。

长期以来，中小微企业、民营企业融资难、融资贵问题一直备受关注。为打通中小微企业融资的“痛点”“堵点”、助力金融机构提供更高质量的信用融资服务，国家发展改革委会同中国人民银行、国家金融监管总局等部门起草了《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》（以下简称《方案》），构建以信用信息为基础的普惠金融服务体系，按照“四个加强”的基本思路，推动为中小微企业提供高质量金融服务。

如何建设全国融资信用服务平台？在4月10日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任李春临、中国人民银行征信管理局局长任咏梅、国家金融监管总局普惠金融司负责人冯燕就平台的建设情况、提升信用融资匹配效率、破解银企信息不对称等内容进行了解读。

“建设全国融资信用服务平台，要通过加强信用信息共享应用，帮助中小微企业以‘信’换‘贷’。”李春临表示，将抓好《方案》的贯彻落实，统筹融资信用服务平台建设，深化信用信息共享应用，全面提升“信易贷”工作水平，进一步提升金融对中小微企业发展的支持和促进作用，为增强发展内生动力、激发社会活力、提振市场信心，推进高质量发展提供有力支撑。

以高质量信用数据治理激活金融潜能

《方案》提出，融资信用服务平台是政府部门指导建立的通过跨部门跨领域归集信用信息、为金融机构开展企业融资活动提供信用信息服务的综合性平台，在破解银企信息不对称难题、降低企业融资成本等方面发挥重要作用。

就全国融资信用服务平台而言，其具有信用信息查询、融资需求对接、惠企政策直达、融资增信服务等功能。截至目前，该平台已经归集信用信息超过780亿条，向有关金融机构提供查询服务超过2.76亿次，周均访问量超百万人次，同时首批地方20项增信及风险缓释服务实现平台“一站式”办理。

在全国融资信用服务平台建设过程中，信用信息是信用融资的基础，只有保证归集信息的高质量，才能支撑金融机构向中小微企业放贷。李春临表示，2021年，国务院办公厅印发的《加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案》，提出重点归集金融机构急需的14类、37项信用信息。在全面完成此前归集任务的基础上，根据金融机构对企业信用状况进行“精准画像”的信用信息需求，此次《方案》又提出新增归集17类、37项信用信息，并明确了归集共享的具体内容和方式。

“对已在国家有关部门实现集中管理的信用信息数据，要加大‘总对总’共享力度，减少地方重复归集工作量，提高信息共享效率。”李春临说，加强数据质量协同治理，统一数据归集标准，健全信息更新维护机制，着力解决数据共享频率不够、接口调用容量不足、部分公共事业信息共享不充分等问题，国家发展改革委将牵头适时对各地方和有关部门的信用信息共享质效开展评估，持续提升数据质量，以高质量信用数据治理激活金融服务中小微企业潜能。

为金融机构提供高质量专业化征信服务

在不少业内人士看来，中小微企业大多处于初创期或者成长期，往往缺乏有效的抵押和担保，难以满足传统信贷模式的贷款要求。金融机构提供信用融资服务，需要通过掌握企业信用信息判断企业信用水平，而这些企业信用信息较为分散、获取难度非常大，制约了金融机构基于信息发放信用贷款的能力。

为此，《方案》提出，金融信用信息基础数据库要坚持金融基础设施定位，为金融机构提供高质量专业化征信服务。

任咏梅对此表示，截至2024年3月末，金融信用信息基础数据库接入商业银行、消费金融公司、小额贷款公司等各类从事信贷业务的法人机构6124家，累计收录11.6亿自然人、1.3亿户企业和其他组织的相关信息。2023年全年提供查询服务达53亿次，大量按时还款、履约守信的中小微企业基于数据库的服务获得了融资支持。

针对进一步完善金融信用信息基础数据库功能和服务，任咏梅表示，将依法全面采集金融信用信息，深化信用信息开发应用，进一步提升服务质效，支持金融机构建立健全敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制；研究推动中小微企业支付资金流信息的共享应用，形成与信贷信息互补的服务格局，进一步提升没有信贷记录的中小微企业的融资便利性；进一步扩大动产融资统一登记公示系统的登记范围，加大应收账款融资服务平台的推广应用，助力中小微企业利用动产获得融资。

信用信息共享破解银企信息不对称

信用信息是金融机构开展小微企业贷款业务的重要依据。为此《方案》提出，要优化信息归集共享机制，根据金融机构对信用信息的实际需求，进一步扩大信用信息归集共享范围，将企业主要人员信息、各类资质信息、进出口信息等纳入信用信息归集共享清单。

对此，冯燕表示，将积极配合融资信用服务平台的整合工作，指导金融机构在平台整合期间保持服务稳定性。在此基础上，将发挥监管部门优势，及时了解掌握金融机构信贷业务流程所需的信用信息，推动平台加强对各类信息的归集共享，进一步提升数据质量，更好地促进金融机构服务小微企业。同时，将积极配合拓展平台功能，及时将各项金融便民惠企政策通过平台直达经营主体。

冯燕表示，鼓励银行积极对接各级融资信用服务平台，查询企业信用信息和信用报告，有效应用在客户筛选、贷前调查、贷中审批、贷后管理等信贷流程中；鼓励银行将积累的内部金融数据和外部信用信息有机结合，积极利用大数据、人工智能等技术手段，充分挖掘数据要素价值，为企业准确地“画像”，优化信用评估模型，提升风险管理水平，开发线上贷款产品，提高小微企业服务效率，积极创新信用贷款产品，增加小微企业贷款中信用贷款投放。

另据了解，全国融资信用服务平台的数据安全也备受关注，为此，冯燕表示，将依法合规地查询、获取、保管客户的信用信息，对信息的全生命周期做到安全闭环管理。同时，把握好当前信用信息共享持续深化的契机，加强自身数据能力建设，提高数据分析应用、产品开发管理等核心竞争力，独立自主地用好信用信息。

(责编：王仁宏、高雷)

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