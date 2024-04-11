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为小微企业提供更好金融服务

2024年04月11日08:02 | 来源：经济日报
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原标题：为小微企业提供更好金融服务

　　本报北京4月10日讯（记者顾阳）国务院新闻办10日举行政策例行吹风会，国家发展改革委、中国人民银行、金融监管总局等部门的相关负责同志，就国务院办公厅日前印发的《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》，回应了社会关切。

　　国家发展改革委副主任李春临表示，近年来，国家发展改革委会同人民银行、金融监管总局等有关部门全面加强社会信用体系建设，持续深化信用信息共享应用，加快构建全国一体化融资信用服务平台网络，深入推进“信易贷”工作，从抓归集、建平台、深联通、拓应用4个方面发力，为推动缓解银企信息不对称难题，促进中小微企业融资提供了“信用方案”。

　　目前，21家全国性银行机构与全国融资信用服务平台实现互联互通，支持银行机构对客户精准画像，推动融资信用服务平台与金融机构合作。截至2024年2月末，银行机构通过全国一体化融资信用服务平台网络累计发放贷款25.1万亿元，其中信用贷款5.9万亿元。

　　与此同时，我国信用信息归集共享仍然不够充分，现有共享信息不足以支撑金融机构对经营主体作出精准信用评价。一些地方建有多个融资信用服务平台，导致信息重复归集，银行机构多头对接，经营主体多头注册，增加了金融机构和经营主体负担，降低了金融服务质效。

　　对此，《实施方案》坚持构建以信用信息为基础的普惠金融服务体系，按照“四个加强”的基本思路，推动为中小微企业提供高质量金融服务。一是加强平台优化整合，强化全国信用信息共享平台的信用信息归集共享“总枢纽”功能。二是加强信息归集共享，将企业主要人员信息、各类资质信息、进出口信息等17类、37项信用信息纳入共享范围。三是加强数据开发利用，有针对性地推出特色金融产品和服务。四是加强网络安全保障，完善融资信用服务平台管理规范和标准体系，切实保障数据安全。

　　针对多层次征信市场建设，中国人民银行征信管理局局长任咏梅表示，将从三个“进一步”入手：一是进一步优化征信市场布局，支持征信机构运用大数据、人工智能等新技术进行产品创新，为普惠金融发展提供多元化、差异化的信用信息服务；二是进一步推动各类信用信息共享应用，共同推动信用信息平台依法合规向征信机构稳步开放数据，充分发挥数据乘数效应；三是持续加强征信监管，坚决落实强监管、严监管要求，将所有征信活动依法纳入监管，全面保护信息主体合法权益和信息安全。

　　信用信息是银行开展小微企业贷款业务的一个重要依据。对于如何指导银行用好信用信息，金融监管总局普惠金融司负责人冯燕表示，将积极配合融资信用服务平台的整合工作，充分发挥监管部门优势，推动平台加强对各类信息的归集共享，进一步提升数据质量，更好地促进金融机构服务小微企业。同时，积极配合拓展平台功能，及时将各项金融便民惠企政策通过平台直达经营主体。

(责编：方经纶、陈键)
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