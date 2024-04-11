本报记者 徐令缘

原标题：以高水平开放促进互利共赢（环球热点）

据商务部数据，2023年，我国在自贸协定谈判和签署方面创造新的历史纪录，新签协定达到4个。截至目前，已经和29个国家和地区签署了22个自贸协定，占中国对外贸易总额的三分之一左右。

中国积极推进自贸协定签署与升级，展现高水平开放姿态，为双方投资者和服务提供者打开更为广阔的市场空间，进一步加强新兴领域合作，助力全球共同发展。

伙伴不断增多

自贸协定带来新气象，中国与自贸伙伴之间频频传来互惠互利好消息。

据拉美社报道，近日，洪都拉斯和中国正在共同推进自由贸易协定谈判。洪都拉斯经济发展部部长塞拉托表示，双方将就货物交换、减税的适用年限，以及中国产品免关税进入中美洲国家的百分比展开谈判。报道称，在2023年3月建交后，中国和洪都拉斯之间的贸易额不断增长。洪都拉斯《先驱报》网站报道称，洪都拉斯政府认为洪中建交后的这一年“十分成功”，双方致力于开展贸易合作，促进共同发展。

尼加拉瓜媒体报道称，2024年以来，尼加拉瓜出口到中国的食糖数量已经超过两国签署的自由贸易协定中规定配额总量（每年5万吨）的50%。

据埃菲社报道，中国与尼加拉瓜已将双边关系提升至战略伙伴关系，两国间的自由贸易协定正式生效。货物贸易方面，双方计划对各自超过95%税目的产品最终实施零关税。尼加拉瓜目前60%的出口产品，如牛肉、糖、海鲜、蜂蜜、马具、纺织品等，已以零关税进入中国市场。

据新加坡《联合早报》网站报道，中国外交部长王毅近日在惠灵顿会见新西兰贸易部长麦克莱时说，中新关系在中国同发达国家关系中保持领先地位。中方愿同新方积极落实中新自贸协定升级版，尽快启动服务贸易负面清单商谈，推动两国合作不断迈上新台阶。

据拉美社报道，厄瓜多尔国民代表大会近日批准了与中国的自由贸易协定。通过自贸协定，厄瓜多尔99.6%的对华出口产品将立即或逐步减免关税。厄瓜多尔是拉丁美洲第四个与中国达成自贸协定的国家。

塞尔维亚是中国的第29个自贸伙伴，也是中国在中东欧地区的第一个自贸伙伴。中塞双方通过自贸协定将实现高水平相互开放，为推动高质量共建“一带一路”和深化中塞全面战略伙伴关系注入新动能。

“新伙伴”不断增多，“老朋友”关系稳固。博鳌亚洲论坛2024年年会发布的《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》指出，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）取得积极进展。报告称，RCEP自对所有签署国全面生效以来，不断释放制度红利，助推区域内贸易投资蓬勃发展，产业链供应链联系更加紧密，为促进区域经济增长和经济一体化注入强劲动力，为世界经济实现恢复性增长贡献新力量。

红利持续释放

中国与多国自由贸易协定的签署有助于消除贸易壁垒，稳定外贸规模，为中国及其贸易伙伴带来实实在在的收益。据商务部数据，2023年，中国货物进出口金额以人民币计达41.76万亿元，同比增长0.2%。外贸进口、出口数量均保持增长，增速分别为2.9%、3.1%。中国出口国际市场份额保持在14%左右。

进出口贸易取得亮眼成绩，中国与自贸伙伴高水平合作功不可没。中国高标准自贸区网络持续扩大，RCEP对15个成员国全面生效，中国和厄瓜多尔、尼加拉瓜、塞尔维亚、新加坡等多国新签或升级了自贸协定，自贸伙伴不断增加，自贸红利持续释放。

北京大学国际关系学院教授、国际政治经济研究中心主任王勇接受本报记者采访时谈道，自由贸易协定的签署让不断扩大的中国市场与全球共享，助力参与者实现资源优势互补，是世界经济的重要增长点之一。

中国与多国签署或升级自贸协定，助力产业链供应链合作深入推进。以RCEP为例，2023年，我国对RCEP其他成员国出口6.41万亿元，占我国出口比重较2021年提升1.1个百分点，达到27%。其中，装备制造业出口规模扩大32.8%。锂电池、汽车零配件、平板显示模组都保持大幅增长。同期，中国自RCEP其他成员国进口6.19万亿元，占中国进口总值的34.4%。其中，能源产品进口量较2021年增加了31.2%，占中国能源产品进口量比重提升2.5个百分点至32.4%。产业链供应链合作加强，有助于相关国家共同实现产业优化升级，为高质量发展注入更多信心。

构建开放格局

中国积极推进签署自贸协定，降低贸易成本、提升贸易体量、助力产业升级的同时，也在构建更加开放的未来格局，在经济全球化浪潮中继续扬帆启航。

对外经济贸易大学国际经济研究院教授竺彩华认为，在全球经济不确定性增加的背景下，中国通过自贸协定展现了坚定不移的对外开放态度，彰显开放确定性，为国际贸易和投资提供了更加稳定和可预期的环境。近年来，中国通过双边及多边持续进行关税减让，展现中国高水平开放。她说：“中国的开放展现出包容性，受到越来越多国家的欢迎与认同。同时，中国推动的自贸协定不断升级，开放水平不断提高。我国开放领域正由货物贸易扩展到服务贸易和数字贸易，服务市场、信息数据市场的开放与规则、规制、管理、标准等制度型开放正在成为自贸协定的重要内容。”

着眼于引领经济全球化行稳致远、更好造福世界各国人民，中国正与国际社会携手倡导普惠包容的经济全球化。在经济全球化遭遇逆流险滩，“脱钩断链”“去风险”干扰世界经济复苏的当下，中国与多国签署自贸协定，开放姿态持续成为提升经济全球化信心的一个亮点。

面对逆全球化思潮抬头，我国稳步扩大制度型开放，加快形成国际竞争合作新优势：自贸试验区提质扩围至22个，深入实施自贸试验区提升战略；加快建设海南自由贸易港；扩大面向全球的高标准自贸区网络，已与29个国家和地区签署了22个自贸协定，全面高质量实施RCEP，积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）；推动共建“一带一路”高质量发展……

中国正在与贸易伙伴共享中国发展红利，展现大国担当。2024年，中国继续给予43个已建交并完成换文手续的最不发达国家零关税待遇。后续中国将逐步给予所有已建交的最不发达国家98%税目产品零关税待遇。竺彩华谈道，中国敞开大门让更多国家分享中国巨大市场机遇，并将中国的优质产品送往国外，使中国的发展成果惠及世界。

王勇说：“中国在吸引外资、进口市场等方面展现出持续高水平开放姿态。中国以市场换市场，加强世界贸易连接，拓展自由贸易维度，推动再全球化，为世界注入更多的和平与稳定力量。”

(责编：方经纶、陈键)

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