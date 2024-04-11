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中国3D打印贮箱首次实现在轨应用

2024年04月11日08:08 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：中国3D打印贮箱首次实现在轨应用

　　据新华社电 （记者胡喆）记者从航天科技集团六院获悉，天都二号通导技术试验卫星冷推系统工作正常，近日已为卫星绕月提供了高精度轨道姿态控制，标志着液氨冷气微推进系统在深空探测领域实现首次成功应用，同时标志着我国3D打印贮箱首次实现在轨应用。

　　天都二号推进分系统由航天科技集团六院801所研制，推进系统采用一体化成型3D打印铝合金贮箱，在我国首次实现在轨应用，该贮箱由801所和800所共同研制。

　　801所专家告诉记者，卫星贮箱是卫星推进系统的重要部件，作为承压构件，不仅要求成型精度高、无渗漏，而且要求抗疲劳性能好，可以实现燃料的反复加注和排出。研制团队以颠覆式技术创新方案实现贮箱一体化和轻量化设计，先后攻克了多项关键技术，不仅所有组件均在贮箱上实现高度集成一体化安装，贮箱内部也通过3D打印流道实现了各组件之间的连通，无需导管连接，研制周期大幅缩短，成本有效降低。

　　此次任务，推进系统创新性采用一体化模块设计方案，具有推力精度高、质量轻、成本低的特点。该种高度集成化的推进系统设计方案具有广阔的商业航天市场前景，为后续用于微小卫星批量生产和组网发射任务奠定了坚实基础。

(责编：方经纶、陈键)
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