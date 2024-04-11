崔 妍

原标题：民间投资好转提振市场预期（评论员观察）

进一步提振民间投资信心，需要拿出更大的力度，采取更切实的举措，回应现实关切，让民间投资愿投、能投、安心投

不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，健全公平竞争制度框架和政策实施机制，才能把支持民营经济政策的“暖意”转化为发展的“暖流”

华能临高海上风电场项目、湛海高铁工程、海南省昌化江水资源配置工程……在不久前举行的海南省重大项目推介暨促进民间投资对接会上，一个个项目通过可视化系统现场展示。当天，海南省发展改革委投资项目服务平台正式上线，助力银企对接，为项目提供“一项一策”融资方案。搭建服务平台，细化政策支持，各地竞相出实招、推新招，更好地调动了民间投资积极性。

民间投资是民营经济活跃度的“晴雨表”。统计数据显示，今年1至2月，民间投资占全部投资比重为52.6%，比上年全年提高2.2个百分点，民间投资增速由负转正。其中制造业、住宿和餐饮业、交通运输业等领域民间投资均保持两位数增速，这些行业也保持较好增长态势。这表明，经营主体预期在改善，市场内生发展动力在增强。

民间投资是扩大有效投资的重要组成部分。要看到，当前我国经济处于新旧动能转换加快的重要时期，受国内外环境复杂多变以及市场需求收缩的影响，民间投资的积极性还没有充分释放。进一步提振民间投资信心，需要拿出更大的力度，采取更切实的举措，回应现实关切，让民间投资愿投、能投、安心投。

短期来看，要强化政策供给，构建简明有效的政策环境，尽快把能给的优惠给到位，该给的支持给到位。去年以来，各地和相关部门加大力度向社会公开推介重大项目，有效拉动了投资。接下来，应更好发挥政府投资的撬动作用，将更多市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，推介给民间资本。强化要素保障，拓宽投资空间，才能充分调动民间投资意愿，培育更有活力的经营主体。

长期来看，法治是最好的营商环境。不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，健全公平竞争制度框架和政策实施机制，才能把支持民营经济政策的“暖意”转化为发展的“暖流”，让更多民营企业家放下顾虑、投资未来。目前民营经济促进法起草工作已经启动，立法进程加快推进，将为更好促进民营经济发展提供法治保障，为民间投资营造稳定、可预期的制度环境。

稳定和扩大民间投资，还要着力引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量，促进民营经济做大做优做强。比如，可以支持民营企业开展关键核心技术攻关，承担国家重大科技项目；支持民营企业参与乡村全面振兴、区域协调发展、新型城镇化等重大战略，参与高质量共建“一带一路”。打好组合拳，注重政策协调，创造更大发展空间，助力民营企业转变发展方式，适应未来竞争需要，它们才有更大的回旋余地面对各种市场考验，更合理地把握投资方向、布局未来。

习近平总书记强调，“要激发民间资本投资活力”。民间投资是推动经济发展、稳定整体投资的重要力量。在总体情况有所好转的当下，进一步实化细化政策举措，优化发展环境，在更多领域让民间投资进得来、能发展、有作为，定能更好发挥有效投资的关键作用，进一步稳定市场预期，推动经济持续回升向好。

(责编：方经纶、陈键)

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