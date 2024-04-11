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下穿机场高铁隧道开始掘进

2024年04月11日08:58 | 来源：人民网-人民日报
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原标题：下穿机场高铁隧道开始掘进

图为技术人员操纵遥控器，像搭积木一样拼装隧道全预制箱涵。刘福昌摄（人民视觉）

图为技术人员操纵遥控器，像搭积木一样拼装隧道全预制箱涵。刘福昌摄（人民视觉）

　　本报北京4月10日电 （记者李心萍）10日，京滨城际铁路天津机场2号隧道“京滨协同号”盾构机始发，标志着京津冀区域首条下穿运营机场的高铁盾构隧道开始掘进。据了解，天津机场2号隧道是全线控制性工程，其中隧道盾构段长7720米，最大开挖直径13.8米。

　　京滨铁路天津机场站所在地下空间区域，是京津冀在既有运营机场内首次建设集高铁、民航、轨道交通等多式联运于一体的立体交叉综合交通枢纽。

(责编：方经纶、陈键)
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