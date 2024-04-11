下穿机场高铁隧道开始掘进
2024年04月11日08:58 | 来源：人民网-人民日报
小字号
原标题：下穿机场高铁隧道开始掘进
图为技术人员操纵遥控器，像搭积木一样拼装隧道全预制箱涵。刘福昌摄（人民视觉）
本报北京4月10日电 （记者李心萍）10日，京滨城际铁路天津机场2号隧道“京滨协同号”盾构机始发，标志着京津冀区域首条下穿运营机场的高铁盾构隧道开始掘进。据了解，天津机场2号隧道是全线控制性工程，其中隧道盾构段长7720米，最大开挖直径13.8米。
京滨铁路天津机场站所在地下空间区域，是京津冀在既有运营机场内首次建设集高铁、民航、轨道交通等多式联运于一体的立体交叉综合交通枢纽。
(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 如何更好地促进小微企业融资？金融监管总局回应
- 人民网北京4月10日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》有关情况。金融监管总局普惠金融司负责人冯燕在会上表示，近年来，金融监管总局引导银行业金融机构稳步增加小微企业信贷供给，初步建立了又普又惠的中国特色普惠金融体系。…
- 评论
- 关注