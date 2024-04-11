原标题：邮储银行ESG贷款助力东盟国家来华投资企业高质量发展

近日，邮储银行广西分行成功为东盟国家来华投资企业广西某纸业有限公司发放ESG可持续发展挂钩贷款。本次贷款业务邮储银行将国内外ESG金融工具先进理念融入产品设计，为企业提供“融资+融智”服务，助力该企业高质量发展。此外，该笔业务利率挂钩新增招聘国家公布的乡村振兴重点帮扶县等地区的员工数量，也为金融助力乡村全面振兴提供了新思路。

广西某纸业有限公司是某纸业集团在华投资建设的制浆造纸企业，位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区内，是东盟国家投资广西的重要企业。由于企业生产经营规模不断扩大，有转型升级需求，需要更多资金支持，听说邮储银行广西分行曾落地全国首笔“碳减排支持工具+可持续发展挂钩+数字人民币业务”，在转型产品应用方面经验丰富，有意加强此类业务合作。

邮储银行广西分行获悉该情况后，第一时间为企业量身定制融资方案，结合企业实际情况及产品结构，设定了单位产品COD排放量、吨产品（浆）排水量、当年新增招聘属于国家公布的乡村振兴重点帮扶县等地区的员工数量以及当年组织安全培训次数四个ESG可持续发展绩效指标，对应目标与贷款利率挂钩，激励企业可持续发展。

因邮储银行上海分行是企业母公司的行内管户分行，为更高效地为企业提供金融服务，本业务采用行内银团模式，由广西分行作为牵头行和代理行，上海分行作为参加行，共同为客户提供融资支持，并根据企业经营发展及资金需求情况，将企业授信额度提升至11亿元。本次发放贷款金额5亿元，用于企业购买原材料，其中，1.6亿元通过邮储银行跨境人民币服务向境外国家支付采购款，一站式满足企业金融需求。

下一步，邮储银行将深入践行绿色发展理念，厚植高质量发展绿色底色，围绕传统行业低碳转型诉求，通过产品创新、模式创新、场景创新，进一步丰富金融服务形式，拓宽金融服务范围，提升金融服务质效，以金融之水持续滋养绿水青山。

(责编：董童、李源)

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