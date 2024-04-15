原标题：第135届广交会开幕 “全面战略合作伙伴”交通银行全程护航再出发

珠水奔腾，万商云集。

4月15日，全球瞩目的第135届中国进出口商品交易会（下称“广交会”）开幕，交通银行再次以“全面战略合作伙伴”身份亮相本届广交会，在招展招商、金融产品、现场服务、配套活动等方面提供全方位、高标准支持，为助推高水平对外开放、加快构建“双循环”新发展格局贡献交行力量。

“交”个朋友 主题展位等你来

作为我国规模最大的综合性国际贸易盛会，本届广交会展览面积达到155万平方米，有2.86万家企业参加出口展，680家企业参加进口展，已有来自215个国家和地区的9.3万采购商完成预注册，超过往届同期规模。

据了解，为精准对接展客商金融需求，交行在本届广交会期间全面升级展馆线下服务，围绕“交天下、行四海”主题，以“交个世界朋友圈”为设计概念，打造了两个线下主展台，展示交行科技引领，创新驱动的最新实践。

来到D区的交行展台，可以看到圆弧流线的造型动感十足，格外引人注目。现场工作人员向记者介绍称，D区展台设有交行改革创新历史沿革、推进支付便利化、做好“五篇大文章”、服务高水平对外开放等系列展示专区，多维展现交行使命担当、特色金融产品及综合化服务；而B区展台则以“交银湾通”金融服务品牌为重点，聚焦大湾区居民理财、消费等主题，同时也设置了现场服务点为境内企业出海和外商来华提供全方位金融支持。

同时，为多维度、深层次加强与观展者的交流互动，交行展台还精心安排了外币兑换、零钱包兑换、数币支付、VR等体验场景。

有参观者向记者表示，置身交行展台，可以很清晰地了解到交行的发展历史、全球布局和经营优势，直观感受到现代科技引领下高效、便捷、安全的金融服务。

“交”付便利 智慧服务再升级

进一步优化支付服务、提升支付便利性，是本届广交会的重点保障工作之一。走进交行展区，记者一眼便看到了“交通银行支付便利化服务点”，前来体验服务的客户络绎不绝。

据了解，交行支付便利化服务点可为境外来华人士提供用途功能适配、限额适当的个人银行账户开立服务。为优化广交会现金支付环境，打通小面额现金支付堵点、痛点，服务点还可为客户提供零钱包兑换服务，提供1至50元不等的小面额现金兑换，对有特殊需求商户可提供上门兑换服务。

值得一提的是服务点现场还配备了外币兑换机，客户持有效证件即可实现外币现钞兑换成数字人民币，可支持包括护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等多种有效证件，以及美元、欧元、英镑、日元和港币等5大币种。

走进服务台，还可以看到该行贴心摆放着为广交会定制的综合金融服务手册和双语版服务指南，提供境外来华人士开户、支付便利化服务、交行网点布局、广州吃喝玩乐等一站式全流程指引，为境外展客商在中国体验更为便捷、有温度的金融服务。

“交”汇天下 金融赋能双循环

在新的发展时期，交行凭借全球化、全方位、全牌照服务体系优势，以做好“五篇大文章”为着力点，深度聚焦国家战略部署，积极把握“双循环”新发展格局的机遇，多措并举提升服务构建新发展格局质效。

本届广交会，交行作为“全面战略合作伙伴”，继续充分发挥经营综合化、服务全球化优势，扩大贸易金融供给，助力海内外企业广拓商机、同享机遇、共创未来。

“交”汇天下，架起合作之桥。本届广交会，为精准对接展客商跨境投融资需求，交行依托自身“五位一体”全方位境内外机构客户服务体系，为企业提供离在岸、境内外、本外币跨境金融服务，促进跨境贸易投资便利化；推出大湾区金融服务品牌“交银湾通”升级服务，具体包括汇兑通、企融通、理财通、乐融通、服务通在内的五大子产品系列，打造多元化、便捷化的跨境服务方案；创新外贸新业态新模式，完善跨境电商、外贸综合服务、市场采购配套金融服务，推出“电费管家”、“航运管家”、“资本金管家”、“汇率管家”系列场景服务方案，为大客户定制化提供与企业ERP系统、司库系统直联对接的境内外贸易金融服务，助力高水平对外开放、内外贸一体化发展。

“交”出担当，输血实体经济。对于交行而言，服务好广交会，也展现着国有大行主动服务国家战略，服务人民美好生活需要的使命担当。走进广交会交行展馆，大屏上科技金融、普惠金融、绿色金融等特色业务的创意呈现，让人耳目一新。一直以来，交行持续加大资源投入、深化金融产品创新，加大重点领域重大项目支持力度。聚焦服务高水平科技自立自强，首创“4+3”专属模式科创服务方案，打造“融资+融智+融技+投资”全方位金融服务。坚持发展普惠金融，为小微企业提供交银展业通、交银益农通、普惠e贷、兴农e贷等“两通两贷”综合服务方案，针对科创、采购、制造业、商贸四大重点领域客群创新“科创易贷”“采购易贷”“制造易贷”“商贸易贷”等产品，让小微融资不再等“贷”。将绿色作为经营发展底色，创新落地全国首笔碳信用报告融资贷款、广东省首笔绿色电力交易融资等，交行广东省分行积极探索“蓝绿交融”特色模式，获2023年“IFF全球绿色金融创新奖”。

“交”融共进，助力外贸盛会。4月18日，在第135届广交会期间，交行还将独家支持由中国对外贸易中心、全球知名市场咨询公司捷孚凯Gfk(中国)主办的“全球市场战略新机遇”分享会。本场活动将邀请来自商务部贸研院、交通银行、GfK、的专家，以及TCL集团、广汽集团等企业代表，围绕世界格局变化中蕴含的战略新机遇，以及全球产业链发展趋势下，如何做好国际市场开拓和未来布局等话题，展开分享交流。

万商云集“链”全球，八方来客“交”天下。交通银行将以本届广交会为契机，继续锚定高质量发展首要任务，深度融入国家发展大局，扎实做好“五篇大文章”，着力打造贸易金融业务特色，为外贸发展注入澎湃动能，以金融之力服务新一轮高水平对外开放。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经