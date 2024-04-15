为维护银行体系流动性合理充裕，4月15日中国人民银行开展20亿元公开市场逆回购操作和1000亿元中期借贷便利（MLF）操作。

本次MLF操作期限为1年，中标利率2.5%；逆回购操作期限为7天，中标利率1.8%。中标利率均与前次持平。

中国人民银行官网截图。

由于当月有1700亿元MLF操作到期，本次MLF操作为缩量续做。东方金诚首席宏观分析师王青认为，MLF操作连续两个月缩量续做，是由于2月份降准落地，释放长期流动性约1万亿元，当前银行体系流动性较为充裕，商业银行对MLF操作的需求减少。（记者张千千）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经