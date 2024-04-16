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交行北京市分行以实际行动持续提升“一老、一外”支付服务体验

2024年04月16日11:24 | 来源：北京日报客户端
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原标题：交行北京市分行以实际行动持续提升“一老、一外”支付服务体验

　　近年来，我国移动支付快速发展，在提高交易效率、降低交易成本和促进金融普惠方面发挥了重要作用。但伴随银行卡、现金等传统支付方式占比下降，在一些消费场景和消费群体也产生了新的问题和堵点。

　　交行北京市分行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应人民银行相关工作要求，深入践行“支付为民”理念，着力构建多层次、多元化的支付服务体系，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务体验。

　　消除数字鸿沟 优化适老金融服务

　　“上岁数了，眼神越来越不好，交行工作人员教我使用手机银行‘大字版’，以后退休金到账了就不用来网点查了，真方便！”张大爷高兴地说。位于张大爷家附近的交行北京市分行营业部，是交行“交·心·伴”敬老服务旗舰网点。走进网点厅堂，老花镜、轮椅、助听器、呼叫服务铃等助老设施一应俱全，工作人员指导老年客户使用智能设备线上办理业务、为行动不便的老人提供上门服务，在这里早已不是“新鲜事”。

　　近年来，交行北京市分行在全行积极营造尊老、敬老、爱老的服务氛围，多家支行设立适老服务专区，不断推动网点“适老化”改造；尊重老年人业务办理习惯，营业网点保留传统服务方式，通过设立敬老服务专员、爱心专座、绿色窗口等，持续提升老年客户到店服务体验。同时，为老年客户量身定制手机银行APP“关爱版”，厅堂智能设备增加智能手写、一键搜索等功能，助力“银发族”跨越“数字鸿沟”。此外，分行所辖各家网点充分发挥专业资源优势，通过进社区、进农村等加大老年群体金融知识教育宣传普及力度，有效筑牢支付安全屏障，全力维护老年客户合法权益。　　

　　聚焦重点领域 提升涉外服务水平

　　北京作为我国国际交往中心，是国际重要活动、重要赛事的聚集地。交行北京市分行聚焦重点场所、重点商户，加强外籍来华人员高频消费场景梳理，积极拓展外卡收单商户。截至目前，已为机场、重点景区、涉外酒店、连锁餐饮、商超零售等在内的800余家商户、3700余台终端开通外卡受理功能，均支持VISA、MASTERCARD、美国运通、大来及JCB五大外卡组织境外银行卡接触式、非接触式支付消费，有效实现外卡受理“食、住、行、游、购、娱、医”场景全覆盖，进一步提升外籍来华人员在京支付服务体验。

　　此外，该行持续优化软硬件服务，不断提升网点国际化服务水平。在全辖110余家网点配备英语服务专员，重点服务区域支行配备外籍来华人员服务窗口及小语种服务员工，不断提升涉外服务水平；优化外籍来华人员开户流程，提升外籍来华人员特别是短期来华人员开户便利度；针对开户等常见业务，配备中英文版业务简介及业务单据；充分利用折页、海报、微信公众号推文等形式，通过制作双语开户指南、开户宣传材料等宣传物料，向外籍来华人员宣传交行支付便利服务，真正实现让“老外”支付“不见外”。　　

　　坚持现金兜底 改善现金使用环境

　　为满足老年人、外籍来华人员使用现金支付需求，交行北京市分行在营业机构设置现金服务窗口，持续加大人民币零钞供应，并提供线上、线下多种预约方式，积极为客户提供小面额零钞兑换、残损币回收等现金服务。设立15家小面额现金快速兑换服务网点，畅通零钱兑换绿色通道，有效满足老年群体、外籍来华人员、商户等快速兑换零钱需求。依托现金服务网格化管理，深入开展整治拒收人民币现金专项行动、出租车行业“现金服务暖心周”等活动。今年以来，为零售、餐饮、医疗等民生重点领域、出租车司机等重点人群兑换“零钱包”1.8万余个，切实解决“找零难”问题，不断提升现金支付便利性水平。　　

　　同时，分行所辖全部网点均可提供美、港、日、欧等18个币种现钞结售汇业务；聚焦重点区域，设立7家外币现钞备付“旗舰网点”，通过提升外币现钞备付量、丰富外币现钞币种等方式，满足周边网点备份调剂需求。全部ATM自助设备均支持外卡取现，在西单、望京等涉外人员聚集地布放小面额现金取款设备，有效满足境外来华人员现金支付需求。在近20家重点区域涉外服务酒店开展外币代兑点业务，不断提升外币兑换和现金服务水平。

　　优化支付服务是金融机构践行金融工作政治性、人民性的重要体现。下一步，交行北京市分行将持续践行“支付为民”理念，进一步细化工作措施、优化工作流程、拿出更多务实举措，以优质的金融服务，全力提升老年人和外籍来华人员支付便利性，在更好服务社会民生和高水平对外开放过程中，有力展现国有大行首都分行的使命担当。

(责编：董童、李源)
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