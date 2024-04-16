原标题：2024年“第三届全国高科技企业管理技能大赛”火热开赛

2024年“第三届全国高科技企业管理技能大赛”已经启动，本次大赛的主题是“弘扬劳模工匠精神助力新质生产力发展”。新质生产力呼唤新型劳动者，通过比赛，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动高科技企业的企业管理水平的不断提升。我们希望通过比赛，激发参赛者的学习热情，提升班组长管理素养和精益经理的管理能力。同时，通过大赛，我们还将进一步加强院校学生的培养选拔，拓宽企业用人渠道，为国家的长远发展提供坚实的人才保障。

本次大赛由中国生产力学会指导，中关村人才协会主办，苏州通智顺杰信息科技有限公司承办，青岛时代光华教育咨询有限公司和北京聚致知教育科技有限公司联合承办。大赛将于2024年5月13号开赛，2024年9月20号线下总决赛。历时数月，届时将汇聚来自全国各地的优秀企业团队和院校团队，共同角逐管理技能的高峰。

第三届全国高科技企业管理技能大赛是对前两届“全国高科技企业班组长&精益经理管理技能的大赛”的扩容。前两届大赛已经汇集了近200家企业集团，近百家院校，六万余名选手参赛，“以赛促学、以赛促训”是大赛的核心理念。第三届全国高科技企业管理技能大将通过内部选拔、赛前训练、预赛、复赛、改善提案评选、线下总决赛等多种形式层层选拔，将以线上+线下比武的形式，全面提升班组长管理素养和精益经理的管理能力。同时，本届大赛还将加强院校学生的培养选拔，拓宽企业用人渠道，优秀学生将直接与参赛企业签订就业协议，进一步改善人才供给质量结构。这将为企业的长远发展注入新的活力，为国家的制造强国战略提供有力支撑。

报名启动短短两周时间，报名参赛企业涵盖能源电力、医药、电子、食品、轻工等多个行业。参赛企业内部将通过组委会提供的竞赛平台实现在统筹管理下的培训效果最大化，促进内部学习氛围。参赛院校通过与企业选手同台竞技，观摩学习，为他们打开走向未来的大门。

大赛期间，组委会将开展多种主题的专题活动，内容包括讲座、企业走访等形式，有“大国工匠精神展示、劳模精神进企业、劳模精神进校园、智能制造进校园”等宣讲活动;在不同区域、不同行业，开展“走进高科技标杆企业”等活动，对接优秀解决方案，推广发展经验、发布相关研究成果。组委会根据参赛进度安排线上和线下的“班组长训练营”、“精益管理训练营”、“数字化能力训练营”等培训活动，形式为：专题培训、专家经验分享、标杆企业参访等。

总决赛期间组委会9月20号将在杭州举办，将同步举办“2024全国高科技企业新质生产力创新人才大会”及人力交流展览。这个活动将是高科技企业管理技能展示的人才盛宴。

(责编：曹淼、李源)

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