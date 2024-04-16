新华社北京4月16日电（记者张晓洁、张辛欣）记者4月16日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近日印发关于开展2024年度5G轻量化（RedCap）贯通行动的通知，推进5G RedCap商用进程，打通5G RedCap标准、网络、芯片、模组、终端、应用等关键环节，加快推动5G创新发展。

通知部署了七方面重点工作，包括技术标准贯通、网络贯通、芯片模组贯通等。据介绍，工业和信息化部将积极推进5G RedCap标准进程，构建涵盖基站、终端、通用模组等设备的全系列测试标准体系。持续推进5G RedCap网络升级开通，今年12月前实现超100个地级及以上城市城区连续覆盖。

通知提出，围绕工业网关、摄像头、自动导引运输车（AGV）等推出超100款5G RedCap终端产品，满足电力、工业、安防等领域的应用需求。着力突破5G RedCap在智能手表等消费类电子产品和车载终端设备的研发创新，逐步实现5G RedCap终端新突破。

此外，工业和信息化部将组织探索5G RedCap在数据采集、视频监控、电力负荷调控、移动办公等重点场景的创新应用，以及面向大众消费的创新应用。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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