人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工业和信息化部组织开展2024年5G轻量化贯通行动

2024年04月16日22:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月16日电（记者张晓洁、张辛欣）记者4月16日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近日印发关于开展2024年度5G轻量化（RedCap）贯通行动的通知，推进5G RedCap商用进程，打通5G RedCap标准、网络、芯片、模组、终端、应用等关键环节，加快推动5G创新发展。

　　通知部署了七方面重点工作，包括技术标准贯通、网络贯通、芯片模组贯通等。据介绍，工业和信息化部将积极推进5G RedCap标准进程，构建涵盖基站、终端、通用模组等设备的全系列测试标准体系。持续推进5G RedCap网络升级开通，今年12月前实现超100个地级及以上城市城区连续覆盖。

　　通知提出，围绕工业网关、摄像头、自动导引运输车（AGV）等推出超100款5G RedCap终端产品，满足电力、工业、安防等领域的应用需求。着力突破5G RedCap在智能手表等消费类电子产品和车载终端设备的研发创新，逐步实现5G RedCap终端新突破。

　　此外，工业和信息化部将组织探索5G RedCap在数据采集、视频监控、电力负荷调控、移动办公等重点场景的创新应用，以及面向大众消费的创新应用。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门：开发适应制造业特点的信贷产品和服务
　　人民网北京4月16日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近期，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》（以下简称《通知》）。有关司局负责人表示，《通知》在提升制造业金融服务专业化水平方面提出了三点工作要求。…
三部门：加大对基础零部件等薄弱领域金融支持力度
　　人民网北京4月16日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近期，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》（以下简称《通知》）。有关司局负责人表示，《通知》坚持以深化金融供给侧结构性改革为主线，聚焦推进新型工业化重点任务，提升金融服务的精准性有效性。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部