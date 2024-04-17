原标题：王勇出席世界互联网大会数字丝路发展论坛开幕式并致辞

新华社西安4月16日电 世界互联网大会数字丝路发展论坛16日在陕西西安开幕，全国政协副主席王勇出席开幕式并致辞。

王勇指出，习近平主席提出的共建“一带一路”倡议，让绵亘千年的丝路焕发新生机。中国政府高度重视数字经济发展，倡导以数字技术赋能共建“一带一路”高质量发展。此次世界互联网大会数字丝路发展论坛，为推动共建“一带一路”高质量发展注入新动能，更是为国际经济合作打造新平台。中国政府愿与各方携手推进数字丝路建设，共享数字经济发展红利，深化数字技术创新合作，加强数字文化交流互鉴，共建数字治理规则体系，共同推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段。

本次论坛以“互联互通 共同繁荣”为主题，来自全球近50个国家和地区的嘉宾参会。

(责编：方经纶、陈键)

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