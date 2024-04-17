原标题：新质生产力 | 润泽绿水青山 上海银行金融活水浇灌绿色生产力

绿水青山就是金山银山。从太阳能到风能，再到氢能，众多清洁能源企业快速发展的背后，都有上海银行的金融助力。

绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。上海银行不断践行绿色发展理念，擦亮“绿树城银”名片，为经济社会高质量发展蓄势添力。

向阳而生 助力“双碳”

10000平方米厂房屋顶上，2637块光伏板正在默默地将太阳能转化为电能，源源不断为上海嘉定综合保税区提供清洁的动力。

清洁能源的背后，是12台高效运行的爱士惟工商业三相光伏逆变器80-110kW。该产品在组串电流等领域实现了新突破，为赋能工商业用户高效发电、降本增收和节能减排提供有力支撑。

在“双碳”目标指导之下，能源结构转型势在必行。光伏作为最重要的清洁能源之一发挥着日益重要的作用。爱士惟科技股份有限公司是国家级高新技术和省级专精特新绿色制造型企业，致力于长期深耕新能源电力技术产品的研发、生产与销售，目前业务版图扩展到全球五大洲60多个国家和地区。

时间回到2022年，彼时爱士惟为进一步扩大影响力，决定将公司总部迁至上海。上海银行第一时间组建专营团队，克服疫情时期重重困难，通过线上会议、实地走访等形式对爱士惟进行了全方位的调研，了解爱士惟金融需求，成为爱士惟在上海地区首家合作银行，成功助力解决其与上下游企业交易过程中的资金流转问题。

上海银行优质的金融服务得到爱士惟的充分认可。去年，双方达成战略合作协议，合作深度和广度进一步加深，上海银行将利用区域优势和服务资源，匹配爱士惟金融需求，提供综合金融服务方案，支持其发展。

御风而行 绿能涌动

如果将地球上的风，全部转化为电，人类每年获得的能量将会是煤炭发电的3000倍以上。

Z风电公司，是其集团内部唯一运营新能源板块的核心子公司，主营风力发电和太阳能发电，风电业务在国内排名前列，风电项目遍布全国29个省市。

新能源发电行业是重资产行业，年初是设备维护资金大量支付的重要时段，但相关企业收款具有明显的周期性，可能面临短时资金压力。上海银行北京分行通过对客户的长期调研和分析，提前布局对接客户用款需求，落地5亿元信贷资金投放，助力Z风电公司下属多个风电及太阳能项目的运营，确保电力生产和供应。

上海银行将进一步和Z风电公司持续加强银企合作，并已初步达成合作意向，争取在产业并购、债券投承等投行业务上有所突破，助力绿色金融赋能实体经济。

绿色氢能 液态阳光

氢能对实现碳达峰、碳中和具有重要战略意义。近年来，被誉为“液态阳光”的绿色甲醇越来越受到关注，逐渐已成为我国发展氢能产业的一条重要路径。

近期在上海举办的一场房车和露营展上，搭载博氢新能源5kW甲醇重整制氢燃料电池系统的某品牌房车吸引了众多观众驻足。这款房车采用了甲醇重整制氢燃料电池系统，一次携带30L甲醇水溶液，可以轻松获得超过30kwh持续供电能力，燃料用完随时续补，发电过程连续不中断；同时发电过程产生的热量和水可以回收生活所用。

博氢集团是国家高新技术企业，拥有近百项专利及独有生产技术，其整体的技术和产品经国家科技部评审为“国际领先”。

在公司新生产基地建设，及关键产品迭代升级的关键阶段，上海银行为博氢提供了流动资金补充，并通过“上银智汇+”为其提供高效结算服务，为公司扩大生产规模和新产品研发提供了有力保障。

在上海银行的金融助力下，博氢新能源不断获得市场认可。近期，博氢“甲醇重整氢燃料电池多元化场景应用的解决方案”荣获2023年全球“未来产业之星”大赛未来产业风云奖，展现了其不俗的创新实力和研发能力。

下一步，上海银行将继续立足国家绿色发展大局，积极服务国家“双碳”目标，持续做大绿色贷款规模，优化绿色信贷结构，全力做好绿色金融 “大文章”。（徐梓宁）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经