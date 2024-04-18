记者日前从中国人民银行获悉，中国人民银行、商务部、国家外汇管理局近日联合印发《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》，更好满足老年人、外籍来华人员等群体在商业领域的多样化支付服务需求。

通知要求，各地商务主管部门与中国人民银行分行协作，从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，共同提升商业领域支付服务水平。

记者了解到，下一步，中国人民银行、商务部、国家外汇管理局将细化落实措施，从金融机构和商户供需两端协同发力，推动多种支付方式在商业领域推广应用，提供更加优质、高效、便捷的支付服务，有效满足老年人、外籍来华人员等群体支付服务需求。（记者吴雨）

(责编：王静、袁勃)

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