原标题：河北省秦皇岛：“新技术”搭上“直通车”

4月18日，走进位于河北秦皇岛经济技术开发区的通桥科技有限公司车间内，机器轰鸣。记者看到，一根根管坯经过多个工序后，变身为一个个汽车桥壳。

通桥科技董事长杨芝宝告诉记者：“我们公司使用的是最新的汽车桥壳液压胀形制造技术，生产的汽车桥壳疲劳寿命高于国家标准35%。”

“汽车桥壳是汽车底盘上的关键零部件，承载大，强度刚性要求高，重量要求轻量化。”杨芝宝说，过去汽车桥壳主要采用铸造和冲焊方法，能耗高、利用率低，产品还有漏油、断裂现象，多年来汽车桥壳行业一直在寻求先进的替代技术。

2023年初，在秦皇岛市政府举办的政校银企对接合作“直通车”活动中，燕山大学科技产业促进中心主任郝连旺作为“技术经理人”，给企业“送”来了汽车桥壳液压胀形制造技术。

“我们采用这种新技术一年来，助力企业汽车桥壳产品更新迭代，大幅度提高了汽车桥壳承载能力和质量水平，而且解决了易漏油和易断裂问题，生产过程以循环水为成形介质，实现了零排放。”杨芝宝说。

高校院所有技术、有专利，却找不到应用场景，企业和个人有需求，却不知道从哪家引入，为解决这个“两难问题”，去年以来，秦皇岛市创新技术经理人制度，建设培养一批懂技术、通市场、擅转化的复合型技术经理人队伍。他们活跃在科技成果转化一线，当起“科技红娘”搭“鹊桥”，一头连着科研院所，一头连着市场和产业，推动“联姻成果”转化。

“科研只有走出‘象牙塔’，才能转化为生产力。”郝连旺说，技术经理人要干的，就是畅通创新资源与技术需求对接渠道，将难题与技术精准匹配，让供需双方有“眼缘”、遇“机缘”，打通科技成果转化“最后一公里”。

“目前，全市已有452名技术经理人，其中66人为河北省科技厅专家库人才，41人为河北省科技型中小企业创新英才。”秦皇岛市科技局局长冯智恩说，这些技术经理人精准对接国家重大战略需求，助力解决了氟化物光学晶体制备技术、爆炸硬化高锰钢拼装辙叉产业化技术等30多个国内外技术难点问题，发布科技成果4000多件，201项成果落地转化，让更多科技创新“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”。

（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 胡月达）

(责编：罗知之、杨迪)

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