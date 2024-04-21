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探索高质量金融服务模式

黄 江
2024年04月21日09:10 | 来源：经济日报
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原标题：探索高质量金融服务模式

　　金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。广西防城港市认真贯彻落实党中央关于金融工作的决策部署，锚定打造面向东盟的金融开放门户目标，统筹四个方面的关系，推动金融在地方高质量发展。

　　统筹好实体经济与金融高质量发展的关系。金融发展离不开实体经济，作为建设中的现代化临港工业城市，防城港市着力提高金融服务实体经济的质效，打造常态化政金企对接机制，组建“红色财金服务团”，引导金融机构精准支持钢铁、有色金属、绿色新材料、粮油食品加工4个千亿元级支柱产业，以及装备制造、生物医药等5个百亿元级特色优势产业。2023年全市GDP增长8.6%，工业增加值三年接近实现“翻一番”。同时，深化金融供给侧结构性改革，完善国有金融资本管理，提升保险保障能力和服务水平，为扎实建设“一区两地”提供高质量金融服务。

　　统筹好扩大金融高水平开放与守住金融安全底线的关系。在牢牢守住不发生区域性系统性金融风险底线的同时，防城港市因势利导扩大金融制度型开放，深化沿边金融改革试验区建设，探索跨境贸易新业态人民币结算创新，推进“北部湾港航融场景”建设和应用，加强数字人民币宣传推广。2023年全市贸易结算和投融资便利化收支规模达到24亿美元，跨境人民币收付金额达130亿元，累计完成2.12亿元人民币及1225.97亿越南盾的现钞跨境调运业务。大力推进保险创新综合示范区建设，跨境保险提供风险保障金额增长353.9%，航运保险提供风险保障金额增长1188.7%。

　　统筹好地方债务风险化解和稳定发展的关系。防城港市坚持常态化防范化解金融风险，摸清风险底数，用好窗口期，统筹化解风险。同时，统筹地方债务风险化解和稳定发展，探索建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，将更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节，加大对民营和小微企业的支持力度。此外，持续完善金融风险监测、识别、预警、处置体制机制，防范和打击非法金融活动。

　　统筹好党的建设与金融文化建设的关系。加强党对金融工作的领导，同时做好中国特色金融文化的滋养浸润。防城港市注重优秀传统文化的挖掘工作，统筹好党建工作与金融文化建设，以“海边山党旗红”党建品牌为引领，积极打造特色党建带，加强理想信念和中国特色金融文化教育，提高金融队伍的纯洁性、专业性、战斗力，形成风清气正的金融生态。

　　（作者系广西壮族自治区防城港市市长）

(责编：罗知之、杨迪)
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