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据水利部消息，4月18日至20日，华南、江南南部、西南东部等地部分地区出现强降雨过程，累计最大点雨量广东清远蓝蛇塘水库813毫米。广东贺江、北江干流及支流，广西桂江及支流，江西赣江上游支流等53条河流发生超警洪水，最大超警幅度0.01至7.44米。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，本次强降雨具有覆盖范围广、降雨强度大、持续时间长等特点，主要影响北江、东江、韩江、贺江等流域。要锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的防御目标，以流域为单元，全力做好北江、东江、韩江、贺江流域洪水防御工作。

连日来，带来持续强降水的飑线呈“弓形”自北向南横扫广东。广东省气象部门严阵以待，启动暴雨二级应急响应。截至20日14时，广东省各级气象部门发布暴雨预警信号235站次，发布雷雨大风预警信号189站次，通过省“叫应”平台开展暴雨红色预警“叫应”49次，向广东省决策指挥人员发送决策气象服务短信2547条，共88.99万人次。

4月20日，珠江流域北江发生2024年第2号洪水。中国气象局联合水利部发布2期山洪灾害气象风险联合提醒，联合自然资源部发布地质灾害气象风险预警。当前正值春季农业生产关键时期，中国气象局联合农业农村部，于4月20日继续发布农田渍涝灾害风险预警，建议受影响地区及时疏通沟渠、排涝降渍，提前做好农业设施加固，注意避开强对流时段开展早稻移栽等田间作业。

“本次天气过程持续时间较长、覆盖范围广、累计雨量大、降水极端性相当强。”中央气象台首席预报员方翀说，“广东中北部局地降水可能会达到500毫米，江西南部和广东中北部可能会有站点突破或者接近历史同期的极值。”

气象专家提醒，随着冷空气南下，长江沿线的降雨和强对流将明显减弱，但受冷暖空气对峙影响，华南北部一带强降雨持续，广东北部会成为降雨核心区。开车出行，驾驶员通过积水路段应减速慢行确认安全后再通过，交管部门应当根据路况在强降雨路段和积水路段采取交通管制措施和交通引导。

据水利部预报，近期华南地区强降雨仍将持续，珠江流域北江将发生特大洪水。

4月21日10时，水利部针对广东省汛情将洪水防御应急响应提升至Ⅲ级，维持对福建、江西、湖南、广西4省区的洪水防御Ⅳ级应急响应；18时，中央气象台发布暴雨橙色预警和强对流天气黄色预警。中国气象局气象探测中心实时推送广西、广东、福建等地强降水、强对流、雷电大风监测产品。

同日，自然资源部召开2024年全国汛期地质灾害和海洋灾害防治工作视频会议，研判2024年防灾形势，对今年工作进行全面部署。

会议提出，全力做好汛期地质灾害和海洋灾害防治工作。在地质灾害防治方面，要坚持排查巡查调查不放松，加快推广“隐患点+风险区”双控工作；持续提升“人防+技防”预警能力不停步，加快推进市、县级地质灾害气象风险预警体系建设；完善闭环管理不疏漏，提前落实落细人员避险转移方案，“宁可十防九空、不可失防万一”。在海洋灾害防治方面，要盯牢海洋观测站点仪器设备、数据通信系统等关键环节，坚持“汛期不过、检查不停、排查不止”；树牢责任意识，加强值班值守，积极参与国家防总联合会商、国家海上重大突发事件应急处置等工作；强化基础保障，提升海洋灾害预警报水平，加强超强台风、多台风等灾害研判分析和预防应急演练，加密滚动预报预警，确保临灾预警全覆盖。

(责编：乔业琼、高雷)

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