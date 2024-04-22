王井怀

原标题：新华全媒+ | 制度创新试验田 新兴产业聚集地——天津自贸试验区九周年“结硕果”

2015年4月21日天津自贸试验区正式挂牌成立。挂牌9年来，这个北方首个自由贸易试验区蓬勃发展：年均实际利用外资超过20亿美元，年均进出口额2000亿元人民币以上，以天津市1%的土地面积，贡献了30%的外贸进出口额和40%的实际利用外资额。

9年来，这片119.9平方公里的土地紧紧抓住制度创新这一核心任务，以先行先试为使命，成为天津乃至北方地区对外开放的平台、经济转型升级的引擎。

2024年1月16日，大型集装箱班轮“巴赫”号靠泊在天津港太平洋国际集装箱码头（无人机照片）。新华社记者 赵子硕 摄

不断涌现制度创新

今年初，商务部发布第五批23项“最佳实践案例”，天津自贸试验区入选3项。

在“船舶监管申报新模式”案例中，天津海事局针对同一港区内跨不同分支海事管理机构作业频繁的港内作业船舶，研究出台天津辖区“港内作业船舶集中航次日报”服务，港内作业船舶仅需向一家海事管理机构报告，多家海事管理机构便可共享数据。

受益者天津港轮驳有限公司相关负责人算了一笔账：月均报告从6000余艘次减至1800艘次，降低70%。节约的时间每月可增加240艘次作业量，产生效益约120万元。同时，这种模式可以缩短船舶待港时间，大幅降低燃油消耗和尾气排放，企业每年节约船舶燃油成本1000多万元。

天津自贸试验区挂牌以来累计实施615项制度创新措施，其中有42项引领性、标志性创新成果在全国复制推广。

“挂牌9年来，天津自贸试验区持续进行制度创新，一系列创新成果为天津市高质量发展打造新引擎、积蓄新力量。”天津市副市长李文海说。

扩大制度型开放也不断取得新突破。天津自贸试验区编制实施落实《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）行动方案，全面提高享惠水平。2023年，天津市企业在RCEP项下享受关税优惠商品的进出口货值超120亿元，同比增长79%。

当前，自贸区正在实施提升行动。天津市滨海新区区长、天津自贸试验区管委会常务副主任单泽峰说，天津明确提出要争创通道型、平台型、制度型、都市型、海洋型 “五型”开放新优势，在落实自贸区提升战略中书写好天津篇章。

蓬勃兴起新兴产业

日前，50辆氢能重卡通过绿色租赁业务，陆续在浙江投用。绿色租赁是天津自贸试验区的一张名片，试验区还在全国率先建立融资租赁绿色评价机制。数据显示，天津自贸试验区融资租赁规模超2.1万亿元，占全国1/4。

这样的名片还有很多。商业保理企业资产总额近3000亿元，占全国30%；数字货运产业加速聚集，网络货运规模占全国15%；平行进口车独占鳌头，2023年在天津口岸通关的平行进口汽车占全国总量超七成……

近年来，天津自贸试验区通过设立基层法院国际商事审判庭和融资租赁等六大专业法庭，首创“信用+应用”资产担保方式等，让新兴产业蓬勃发展。“自贸试验区的政策一路保驾护航，新兴产业不断开拓‘处女地’。”博雅干细胞科技有限公司副总经理张磊说。

天津自贸试验区管委会相关负责人表示，得益于天津自贸试验区的创新政策制度，各路人流、物流、商流、资金流奔涌汇聚，天津自贸试验区动能澎湃，优势产业引领发展，新业态新模式展现活力，创新主体发展壮大。

积极服务国家战略

不久前，京津冀三地联合发布《自贸试验区外商投资指引》，为外国投资者提供“一站式”路线图。

作为改革开放试验田，京津冀三地自贸试验区充分利用京津冀区域雄厚的产业基础和优良的市场条件，在改革、开放、创新的进程中不断迈上协同发展的新台阶。

天津优化京津冀自贸试验区协同机制，聚焦贸易投资自由化便利化、港口资源联动、金融创新协作、产业融合互促、资源便捷流动等方面，打造协同创新“一张清单”、产业协作“一条长链”、开放发展“一体化平台”、互联互通“一套机制”。

今年初，京津冀三地联合推出第五批京津冀自贸试验区政务服务“同事同标”事项24项，事项累计达到203项，在三地自贸区内实现“无差别受理、同标准办理”，进一步促进生产要素自由流动。

天津自贸试验区管委会相关负责人介绍，截至目前累计向北京、河北自贸试验区分享天津改革试点经验六批次165项，创新实践案例7个。

李文海说，天津自贸试验区未来将继续以制度创新为核心，全面对接国际高标准经贸规则，加快实施自贸试验区提升行动，坚定不移推动高水平开放，在更好服务国家发展大局、助力全市高质量发展新征程中贡献“自贸”力量。

(责编：申佳平、陈键)

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