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前3月我国完成水利建设投资1933亿元

2024年04月22日13:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月22日电（记者刘诗平）水利部副部长陈敏22日表示，水利部全力加快水利基础设施建设，今年一季度全国落实水利建设投资7787亿元，比去年同期增长93.3%；完成水利建设投资1933亿元，同比增长4.4%，为历史同期最多。

　　陈敏在水利部举行的2024年第一季度水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上说，一季度全国实施水利项目2.35万个、在建规模4.7万亿元，同比分别增长15.8%、12.3%。其中，新开工水利项目9683个、投资规模4733亿元，同比分别增长33.8%、47.6%。

　　重大水利工程建设也在加快。今年全国已开工长江干流铜陵河段治理、江西乐平水利枢纽、黄河宁夏段治理、北京永定河卢三段综合提升、陕西蒋家窑则水库、江西峡江灌区、湖南梅山灌区等13项重大水利工程。

　　“水利项目开工数量多、吸纳就业能力强，大规模水利建设直接提供了大量就业岗位。一季度，水利项目施工吸纳就业73万人，比去年同期增长3.8%。”陈敏说。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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