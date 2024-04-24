原标题：神舟十八号任务完成全区合练

本报酒泉4月23日电（记者殷泽昊、靳昊）23日，神舟十八号载人飞船发射任务组织全区合练。在北京航天飞行控制中心的统一调度下，酒泉卫星发射中心、西安卫星测控中心以及任务各测控站点实施联调联控，全面模拟发射准备、发射以及飞行过程中的各种技术状态和工作过程。目前，发射场区设施设备状态良好，后续将按程序进行火箭推进剂加注和发射工作。发射前，中国空间站还将进行调相工作，为神舟十八号飞船与空间站交会对接做好准备。

据酒泉卫星发射中心赵炳昆介绍，这次任务在测试发射流程上进行一定的调整。“从神舟十八号任务开始，火箭系统按照待命箭不测试的测发流程优化方案开展测试发射准备工作，缩短了发射周期，提升了工作效率。”

通过开展全系统发射演练和全区合练，参试各系统进行了联调联试，全面模拟发射准备、发射以及飞行过程中的各种技术状态和工作过程，验证了软件技术状态。目前，各参试设备状态稳定、人员准备就绪，静待神舟十八号载人飞船发射升空。

神舟十八号载人飞行任务是空间站建造以来首次在4月份进行的发射任务，这个月也是酒泉卫星发射中心全年大风扬沙天气最多的月份，而大风扬沙天气会对发射场空调系统、非标塔勤设备、供配电等室外设备带来不利影响，也给地面保障工作带来一定挑战。

“我们每天都在关注冷空气频繁活动带来的地面大风沙尘和高空风速的变化。”酒泉卫星发射中心气象室任凤杰介绍说，为了规避风沙天气给发射带来不利影响，中心气象部门一个月前便开始了任务气象准备工作，完成了关键设备的状态检查并在周边关键区增设自动气象站，针对4月气候特点开展了历史大风、沙尘天气的重点专题分析，以提高对复杂天气过程的预报认识。

此外，发射场气象观测人员通过比对近十年发射场4月风速数据，分析整理多项突发情况应对处置方案。“我们将用可靠的设备，严密监控周边气象数据演变情况，为任务指挥部提供及时可靠的发射场气象监测数据。”发射场气象设备应急处置负责人李宗刚说。

与此同时，发射场工作人员也进行了防风防沙各项准备工作。平台指挥刘阳带领岗位人员使用防风布、密封条等对塔架密封区进行防风沙工作，为产品在发射区的测试提供良好环境，以确保发射任务圆满成功。

神舟十八号船箭组合体运抵发射区后，目前已经完成了飞船和火箭功能检查、匹配检查，组织了全系统发射演练，后续将按程序进行火箭推进剂加注和发射工作。

(责编：罗知之、陈键)

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