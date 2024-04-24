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一季度就业形势总体稳定

2024年04月24日09:06 | 来源：光明日报
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原标题：一季度就业形势总体稳定

本报北京4月23日电（记者邱玥）“今年以来，经过各方面的共同努力，就业实现良好开局，保持总体稳定。1至3月，全国城镇新增就业303万人，同比增加6万人。”在人力资源社会保障部4月23日举行的2024年一季度新闻发布会上，人力资源社会保障部新闻发言人、政策研究司副司长陈峰表示。

人社部发布的数据显示，今年1至3月，市场招聘需求热度上升。春风行动期间，全国累计发布岗位4300多万个，同比增加10%。与此同时，重点群体就业有所改善。农村劳动力外出务工规模有所增加，3月末，脱贫人口务工规模3049万人，高于3000万人的目标任务。1至3月，实现失业人员再就业113万人，为近年同期较高水平。

人社部就业促进司副司长陈勇嘉介绍，随着经济持续回升向好，做好就业工作具有许多有利条件。与此同时，就业总量压力和结构性矛盾仍较突出，部分劳动者困难仍较多，人社部门将全力以赴稳就业、保用工、促发展。

人社部门将采取一系列措施支持稳岗扩岗，包括延续实施降低失业、工伤保险费率等政策，落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业补贴等政策，加强对民营经济、中小微企业等各类经营主体支持，大力推进“直补快办”，充分释放稳岗效能。同时，着力拓宽就业渠道，实施先进制造业促就业行动、重点群体创业推进行动，开展创业资源对接活动，筹备举办“中国创翼”创业创新大赛，充分发挥创业带动就业的倍增效应。持续开展民营企业招聘月等“10+N”就业服务专项活动，落实推动公共就业服务下沉基层的政策举措，打造“家门口”就业服务站、15分钟就业服务圈，充分发挥6900多家零工市场供需对接作用，为企业和劳动者提供高效、便捷、精准的就业服务。

针对重点群体，人社部门将强化促进青年就业政策举措，实施百万就业见习岗位募集计划，落实就业困难青年专项帮扶行动，千方百计拓宽就业渠道；强化脱贫人口等农民工就业支持，健全劳务协作机制，深入实施防止返贫就业攻坚行动；加强困难群体就业帮扶，兜住兜准兜牢民生底线。

此外，人社部会同有关部门出台《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》。人社部专业技术人员管理司司长李金生介绍，行动方案紧贴数字人才成长规律，围绕人才培养、使用、评价、激励等关键环节，从多方面系统集成支持数字人才发展的政策举措。接下来，人社部将指导督促各有关方面贯彻落实好行动方案，创造性地开展数字人才培育，促进新质生产力发展。

(责编：罗知之、陈键)
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