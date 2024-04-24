郭丽岩

原标题：进一步巩固宏观经济向好势头

关键之年经济实现良好开局尤为重要。今年一季度GDP同比增长5.3%，比去年同期明显加快，超过全球主要经济体平均水平。国内大循环的内需主动力基础进一步巩固，供需双侧指标总体稳中有升，内需和外需对增长的拉动更趋协调。经济运行继续保持量的合理增长，同时发展质量得到有效提升，体现在多方面。

新动能的支撑力增强。一季度高技术制造业增加值增长7.5%，比全国规上工业增加值增速高了1.4个百分点。装备制造业和高技术制造业营收和利润大幅改善，前2个月高技术制造业利润同比上涨27.9%，比规上工业平均水平高了17.7个百分点，其中智能消费设备行业利润实现了翻番增长。工业利润持续改善，提振了经营主体加快新一轮新动能投资的信心，一季度高技术产业投资同比上涨11.4%。

新消费的带动力明显。今年年初以来，新型消费尤其是绿色低碳类消费品和智能化消费十分活跃，有力带动了消费品和相关装备制造业提档升级。消费拉动经济增长的主动力作用持续强化，一季度最终消费支出对GDP的贡献率高达73.7%。国内消费结构升级态势明显，服务零售额在去年高基数之上仍保持10%的稳定增长，居民人均服务性消费支出占比达43.3%。

新举措落实有效力。央地政策协同发力，加快培育和发展新质生产力，低空经济、商业航天等战略性新兴产业加快汇聚优质生产要素资源，比如一季度航空航天器及设备制造业投资增速高达42.7%。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发以来，相关部门和各地方快速行动配套落地举措，加大财税、金融支持力度，扩增先进产能比重，在增强安全保障能力的同时，着力加大高质量耐用消费品供应，挖掘和释放消费潜能。

新市场的开拓力亮眼。“人工智能+”和“数据要素×”行动实施以来，加快开拓相关市场应用场景。4月上半月，我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%，智能网联车市场进入发展加速期，高级别自动驾驶示范区开展无人驾驶测试企业数量和运营里程都明显增加。得益于智慧物流和即时零售等新模式发展，线上消费市场持续强劲，一季度实物商品网上零售额增长11.6%，占社零总额比重达23.3%。

总体看，一季度经济实现良好开局，增强了实现全年预期目标的信心和底气，尤其是产业新动能和消费新增长点的不断涌现，系列改革举措持续激发民间投资信心活力，增强了全社会壮大实体经济扎实推动高质量发展的斗志和干劲。当然，当前经济运行仍面临需求不足等压力和挑战，要理性客观看待个别指标的短期波动，结合不同频次指标综合研判重点行业和市场运行态势。例如，就物价而言，受季节性、结构性等多重因素影响，居民消费价格指数低位运行，但值得注意的是，核心CPI保持稳定，服务价格等温和上涨，随着消费潜能进一步释放，以及就业、收入分配、消费之间的良性循环机制不断优化，经济回升态势将会逐步体现在物价运行上。

展望全年，应从多角度施策，全力巩固经济向上向好的势头。

不折不扣落实已经出台的各项举措。大规模设备更新和消费品以旧换新是兼顾当前和长远的系统工程，要统筹谋划、协同发力，务求取得实效。尤其是促进“换新+回收”紧密结合，加快再生资源回收循环利用体系建设。

持续增强经营主体活力动力。推动建设统一大市场相关工作形成长效机制，针对企业反映的新问题新情况，如有些壁垒更加隐蔽、形式更为多样等，持续开展针对性的清理废除工作；同时不断优化要素保障和竞争环境，以企业满意度为标尺及时调整涉企政策。

加快完善市场准入制度建设。加大放宽市场准入试点力度，督促相关地区积极落实好已经出台的进一步放宽市场准入的特别措施。同时，全面开展市场准入效能评估，切实提升市场准入效能。

（作者系中国宏观经济研究院经济研究所副所长、研究员）

(责编：罗知之、陈键)

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