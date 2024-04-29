原标题：一季度青岛空港货运进出口增长近三成

本报青岛4月28日电（记者刘艳杰 通讯员白晓飞）4月28日凌晨5点，办结海关监管手续后，满载109.2吨服装饰品、电子机械配件等货物的全货机，从山东青岛胶东国际机场空港口岸离境，飞往美国洛杉矶。

数据显示，今年一季度青岛胶东机场空港货运进出口3万余吨，创历史同期新高，同比增长29.2%，其中出口增长31.9%，进口增长23.5%，实现“开门红”。

青岛胶东机场海关物流监管科科长桑振华介绍，一季度亮眼的成绩单主要得益于航班航线的新增和加密、通关提速带来的国际航线带货能力大幅提升以及国货潮牌等优势产业出口增长。

3月7日，青岛至纽约航线的货运包机正式复航，航线班期为每周三班，全货运包机发挥了可以整板装机的优势，有效提高了进出口货物的通关效率。同时，配合航线增多，青岛胶东机场海关进一步简化手续，即审即批，支持航空货运枢纽高效运转。一季度，胶东机场海关共监管保障进出境航班5000余架次，同比增长2.2倍。

为了进一步发挥胶东国际机场的地缘和航线资源优势，青岛开通了国内机场—青岛—国际机场的“空空中转”货运通道，企业可以根据通航点需求进行最优组合，有效缩短了国内货运航线货物中转其他城市的时间和企业运营成本。目前已开通北京、上海、深圳、成都等省内外30余条多式联运路线，货运航线辐射范围进一步增大，对国内市场货物吸纳能力进一步增强。

“‘国货潮牌’在海外广受欢迎，我们出口的服装、饰品、箱包等商品一直是畅销品。”青岛永广泰国际货运代理公司总经理辛志青告诉记者，随着青岛空港物流枢纽功能不断完善，出口货物品类也愈加丰富，出口跨境电商货物的快速增长，成为拉动空港货运增长的新动能。

目前，青岛空港出口跨境电商境内货源地已覆盖深圳、广州、东莞等全国多个地区，出口商品种类涵盖日用百货、数码产品、服装鞋帽等各个领域，跨境电商出口占比日益增加，成为稳外贸的重要力量。数据显示，一季度青岛空港跨境电商进出口货运量同比增长近3.7倍。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经