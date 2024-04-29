中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182只，新备案规模76.19亿元。

中国基金业协会供图

截至2024年3月末，存续私募基金152659只，存续基金规模20.29万亿元。其中，存续私募证券投资基金96509只，存续规模5.51万亿元；存续私募股权投资基金31074只，存续规模11.05万亿元；存续创业投资基金23996只，存续规模3.27万亿元。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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