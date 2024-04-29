新华社北京4月29日电（记者谢希瑶）记者29日从商务部获悉，2023年5月11日，中国与厄瓜多尔正式签署《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》。目前，中厄双方均已完成各自国内核准程序，协定将于2024年5月1日正式生效。

商务部国际司负责人介绍，中厄自贸协定生效实施将进一步激发两国贸易投资合作潜力，推动双边经贸合作全方位提质升级，给两国企业和人民带来实惠。

这位负责人介绍，协定生效后，中厄双方将分别对约90%的税目逐步相互取消关税，涵盖彼此主要出口产品，其中，约60%的税目在协定生效当天立即取消关税。中国的塑料制品、化学纤维、钢铁制品、机械器具、电气设备、家具装饰、汽车及零部件、锂电池等大多数产品进入厄瓜多尔市场时，厄方进口关税将从目前的5%-40%逐步削减至零。同时，厄瓜多尔的香蕉、对虾、鱼、鱼油、鲜花和干花、可可、咖啡等产品进入中国市场时，中方进口关税也将从目前的5%-20%逐步削减至零。

此外，在原产地规则、海关程序和贸易便利化、卫生与植物卫生措施、技术性贸易壁垒、投资合作、电子商务、竞争、经济合作等领域，双方将在自贸协定框架下建立更加紧密的沟通合作机制，促进相关规则规制的相互协调。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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