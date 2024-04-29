汽油、柴油价格下调
2024年04月29日18:14 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委29日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年4月29日24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低70元。
国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
本轮成品油调价周期内国际油价小幅下降。国家发展改革委价格监测中心预计，供应偏紧、需求疲软将共同影响国际油价呈现区间震荡走势。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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