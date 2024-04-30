原标题：一季度规上有色金属企业工业增加值同比增长11.4%

新华社北京4月29日电（记者王悦阳）今年一季度，我国有色金属生产增长势头稳健，规模以上有色金属企业工业增加值同比增长11.4%，比一季度全国工业增加值增幅高5.3个百分点。其中，矿山采选企业增长7.4%，冶炼加工企业增长12.0%。

这是中国有色金属工业协会副会长陈学森29日在2024年一季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会上介绍的。

据了解，今年一季度，我国有色金属工业继续保持去年以来的稳健发展态势，行业运行开局良好，主要体现为生产增长、投资加速、进出口活跃、企业利润总额显著增长。其中，11239家规上有色金属工业企业实现营业收入19101.2亿元，同比增长9.4%；实现利润总额672.3亿元，同比增长30.4%。

“随着‘新三样’保持较高速度增长，以及新一代电子信息产业等战略性新兴产业持续发展，将不断增加对有色金属产品的市场需求，继续推动有色金属行业高质量发展。”陈学森说。

陈学森表示，在保持行业稳定增长的同时，将持续关注市场动态和国际地缘政治影响，同时积极推动高端化、绿色化、智能化在有色金属行业的落地。

(责编：罗知之、陈键)

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