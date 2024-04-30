今年一季度国内出游14.19亿人次
2024年04月30日17:34 | 来源：新华网
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新华社北京4月30日电（记者徐壮）文化和旅游部30日公布2024年一季度国内旅游数据。根据国内旅游抽样调查统计结果，今年一季度，国内出游人次14.19亿，比上年同期增加2.03亿，同比增长16.7%。国内游客出游总花费1.52万亿元，比上年增加0.22万亿元，同比增长17.0%。
分城乡看，城镇居民国内出游人次10.77亿，同比增长14.1%；农村居民国内出游人次3.42亿，同比增长25.7%。城镇居民出游花费1.29万亿元，同比增长15.4%；农村居民出游花费0.23万亿元，同比增长26.9%。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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