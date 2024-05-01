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中国空间站第六批空间科学实验样品顺利返回

2024年05月01日14:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月1日电（记者张泉）记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉，中国空间站第六批空间科学实验样品4月30日随神舟十七号载人飞船返回舱顺利返回。其中，生命类实验样品已于5月1日凌晨转运至北京并交付科学家，材料类实验样品后续将随神舟十七号载人飞船返回舱运抵北京。

　　科研人员查看生命类实验样品。（中国科学院空间应用工程与技术中心供图）

　　据介绍，本次下行返回的科学实验样品涉及23项科学实验项目，包括蛋白质晶体、生命有机分子、种子等32种生命类实验样品，以及无容器材料、高温材料和舱外暴露材料等18种材料类实验样品，总重量约31.5公斤。

　　后续，科学家将对生命类细胞样品进行转录组测序、蛋白组学检测等生物学分析，为相关疾病预防与干预提供新的线索；对生命类蛋白质样品进行晶体衍射分析，为相关药物研制、疫苗开发提供技术支撑。

　　材料类实验样品运抵北京后，科学家将研究重力对材料生长、成分偏析以及凝固缺陷的影响规律，为重要新材料制备提供支撑，同时有望在月壤加固材料、月壤原位资源化利用等研究方面取得突破。

(责编：徐婵、卫嘉)
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