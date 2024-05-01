新华社北京5月1日电 题：切实巩固和增强经济回升向好态势——国家发展改革委负责人就一季度经济形势和宏观政策答记者问

新华社记者陈炜伟、严赋憬

中共中央政治局4月30日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。如何更好认识当前经济形势？建设全国统一大市场如何发力？国家发展改革委负责人接受了新华社记者采访。

问：中央政治局会议指出“经济实现良好开局”。如何看待一季度经济“成绩单”？全年发展目标任务能否实现？

答：今年以来，中国经济延续了回升向好态势，经济增速稳中有升，结构调整稳中有进，质量效益稳步提高，民生得到有力保障，市场预期总体改善，实现了平稳起步、良好开局，可以形象地说，实现了“开门红”。这样一份优异的“成绩单”，无论是从全国到地方、从宏观到微观，都能够得到实实在在的体现。

从宏观经济看，主要指标增长加快。一季度GDP同比增长5.3%，增速比上季和去年同期分别提高0.1个和0.8个百分点。从地区发展看，区域经济稳定向好。广东、江苏、山东、浙江等东部经济大省继续“挑大梁”，京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大动力源地区经济较快增长。从行业企业看，经营效益和信心活力稳步提高。一季度规模以上工业企业利润总额同比增长4.3%。4月份制造业PMI为50.4%，连续两个月运行在荣枯线以上。从居民生活看，就业收入继续改善。

一年之计在于春，开局经济如何“起势”，对全年走势有很大影响。总的看，开局良好、回升向好是当前中国经济运行的基本特征和趋势，积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，为实现全年目标打下了坚实基础。

下一步，我们将按照党中央、国务院决策部署，坚持乘势而上，避免前紧后松，针对经济运行中存在的突出矛盾问题，加快推动各项既定部署落到实处、见到实效，强化政策预研储备并根据形势需要及时推动出台，切实巩固和增强经济回升向好态势，高质量完成好全年目标任务。

问：中央政治局会议指出，要坚定不移深化改革扩大开放，建设全国统一大市场。下一步，建设全国统一大市场有何举措？

答：加快建设全国统一大市场，是畅通国内大循环、推动构建新发展格局的必然要求，也是释放内需潜力、推动经济持续回升向好的重要抓手。按照党中央、国务院部署，国家发展改革委会同有关方面建好用好促进全国统一大市场建设部门协调机制，加力推动各项任务落实，为改善市场环境和社会预期发挥了积极作用。具体进展表现为“五个统一”和“三个规范”。

“五个统一”就是通过深入推进市场高效联通重点任务，加快推进市场制度、设施、监管等统一。一是市场基础制度更加统一完善，市场准入负面清单事项从2018年版151项缩减至现行117项，招标投标领域公平竞争审查规则出台，产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等制度加快健全。二是市场设施更加统一畅通，多式联运“一单制”、公共资源交易等政策出台，现代流通网络、市场信息交互渠道等设施持续优化，社会物流总费用与国内生产总值比率降至14.4%。三是要素资源市场统一迈出更大步伐，全国土地二级市场线上交易服务平台开通运行，部分地区实现区域间职称互认，构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见出台，土地、劳动力、资本、技术、数据等要素流动更加顺畅。四是商品服务市场统一迈向更高水平，全国12315消费投诉信息公示平台上线运行，质量标准等体系不断健全。五是市场监管更加公平统一，制止滥用行政权力排除、限制竞争的规定出台，2022年至2023年累计清理取消行政法规和部门规章中不合理的罚款事项45项。

“三个规范”就是通过持续破除地方保护、市场分割等突出问题，规范不当市场竞争和市场干预行为。一是建立不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度，发布不当干预全国统一大市场建设行为防范事项清单。二是开展妨碍建设全国统一大市场问题线索核实整改，推进工程建设和招标投标等重点领域专项整治，为经营主体解决了一批实际问题。三是推动有关方面对现行有效的涉及经营主体经济活动等规章政策进行梳理，修订或废止了一批妨碍统一市场和公平竞争的政策举措。

经过各方共同努力，建设全国统一大市场的工作效果正在逐步显现。下一步，国家发展改革委将深入落实党中央、国务院决策部署，会同有关方面开展建设全国统一大市场促进高质量发展系列行动，持续推动全国统一大市场建设走深走实。一方面，抓紧完善制度。制定建设全国统一大市场标准指引，报请出台实施关于完善市场准入制度的意见、社会信用建设法，把有利于全国统一大市场建设的各项制度规则立起来。另一方面，抓紧破除障碍。构建问题举报核查及整改通报长效机制，深入开展重点领域市场分割、地方保护等突出问题专项整治，持续通报典型案例，发挥镜鉴作用，把不利于全国统一大市场建设的各种障碍破除掉。

问：最近中国多家新能源车企发布新款车型，热度很高，社会广泛关注。国家发展改革委还将出台哪些措施支持新能源汽车产业发展？消费品以旧换新行动将如何与推动新能源汽车发展对接？

答：今年以来，中国新能源汽车继续保持快速发展势头，呈现供需两旺的蓬勃生机和旺盛活力。一方面，市场需求持续扩大。一季度中国新能源汽车产销量分别达到211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。另一方面，产品供给日益丰富。内外资企业依托自身及中国新能源汽车产业链供应链优势，围绕消费者需求积极打造优质优价产品，今年以来已有30余款新能源车型陆续发布或上市销售，不少产品获得社会舆论广泛关注和消费者积极认购。

近年来，中国新能源汽车发展取得显著成效，建立了完善的产业链体系和配套设施体系，新能源汽车产销量、保有量稳居全球首位。这既是在中国超大规模市场、完整工业体系、丰富人力资源等优势推动下取得的，也是在充分市场竞争、持续研发创新、深度国际合作等因素作用下产生的。中国新能源汽车产业的快速发展，在满足国内群众更高品质生活需求、推动经济高质量发展的同时，也为丰富全球产品供给、应对气候变化、推动绿色低碳发展作出了积极贡献。

聚焦新能源汽车产业高质量发展，我们正抓紧研究完善有关政策措施，重点推进三方面工作。

一是推进产业优化升级。坚持以科技创新推动产业创新，引导企业持续加强研发投入和技术创新。促进动力电池、智能驾驶等技术研发创新，提升整车和零部件标准化集成化水平。促进新能源汽车骨干企业发展壮大，加快落后企业和产能退出，推动新能源汽车企业优化重组。同时，中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施，欢迎全球汽车企业深度融入中国市场和产业链体系，共享新能源汽车发展成果。

二是更好满足消费需求。会同有关部门开展汽车以旧换新行动、2024年新能源汽车下乡活动等，持续扩大市场规模，以高品质供给更好满足新能源汽车使用需求。我们将配合有关部门加快推动消费品以旧换新行动方案落实，依法依规通过财税等优惠政策，对符合条件的以旧换新行为予以支持，更好满足消费者对新能源汽车的需求。

三是加快基础设施建设。加强新能源汽车与能源电力、基础设施等行业的统筹协调。加快构建高质量充电基础设施体系，大力推进老旧小区、公路沿线、农村地区等重点区域充电设施建设，加快建设以快充为主的公共充电设施，提升高速公路服务区等节假日充电保障能力。推动完善技术标准、加强安全监管，提升充电基础设施运营服务水平。落实并完善峰谷分时电价政策，加大用地、融资等保障力度，为充电基础设施建设提供有力支撑。

(责编：卫嘉)

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