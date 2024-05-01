我国发明专利有效量已接近500万件
2024年05月01日19:50 | 来源：新华网
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新华社北京5月1日电（记者宋晨）记者从国家知识产权局了解到，截至2023年底，我国发明专利有效量为499.06万件；有效注册商标量为4614.64万件；著作权年登记总量为892.39万件；累计批准保护地理标志产品2508个。
国家知识产权局近日发布《二〇二三年中国知识产权保护状况》白皮书，从保护成效、制度建设、审批登记、文化建设、国际合作等五方面介绍了2023年度我国知识产权保护进展和成效。
白皮书显示，2023年，我国知识产权保护社会满意度提高到82.04分，再创历史新高。制度建设方面，知识产权法律制度体系不断完善，全年制定、修改出台知识产权法律法规和规章约20部，知识产权审批登记数量总体保持增长。
国家知识产权局相关负责人介绍，自1998年起，我国连续20余年发布年度知识产权保护状况白皮书，已成为展现我国政府严格保护知识产权坚定立场、帮助国内外各界了解中国知识产权保护状况的权威材料。
(责编：岳弘彬、袁勃)
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