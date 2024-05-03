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一季度海洋生产总值同比增长5.7%

2024年05月03日08:30 | 来源：经济日报
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原标题：一季度海洋生产总值同比增长5.7%

　　本报北京5月2日讯（记者黄晓芳）自然资源部最新发布数据显示，全国海洋经济强劲复苏，初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%。

　　海洋传统产业稳定发展。一季度全国海洋原油和天然气产量同比分别增长5.5%、10.0%。国内海水养殖产量同比增速均超5.0%，深远海大型智能养殖网箱“深蓝2号”顺利出坞。全球新造船市场延续活跃态势，新承接海船订单量同比增长超20%。海洋货物周转量、海洋货运量同比分别增长8.9%、7.7%。海洋旅游业加快复苏，海洋客运量已达到2019年同期水平的109%。

　　海洋新兴产业发展总体向好。海水淡化工程稳步推进，山东无棣5万吨/日、浙江六横500吨/日的海水淡化项目建成投产。海洋电力业发展势头良好，一季度海上风电开工建设规模约1300万千瓦，发电量同比增长34.0%。

　　海洋对外贸易稳步回升。由于外需回暖及上年基数较低，一季度沿海港口外贸集装箱吞吐量同比增长超10%，海运出口总额同比增长2.4%，船舶、风力发电机组及零件等涉海产品表现较好，出口金额同比分别增长113.1%、20.1%。

(责编：郝帅、陈键)
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