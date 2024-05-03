金观平

原标题：精准投放制造业中长期贷款

中国人民银行在近期召开的货币政策委员会一季度例会上强调，“引导金融机构增加有市场需求的制造业中长期贷款”，相较于去年四季度例会“引导金融机构增加制造业中长期贷款”的表述，更为注重引导金融机构在贷款投放过程中提高精准度、科学性。

近些年，我国持续引导金融机构增加制造业中长期贷款投放规模，贷款总量加速扩张、结构实现优化、利率持续回落。制造业贷款比重从2010年17%趋势性下行至2020年9%的势头得到遏制。截至2023年6月底，制造业贷款占非金融企业贷款的比重超过20%，制造业贷款和中长期贷款同比分别增长18.8%和36.9%，远高于各项贷款平均增速。最新数据显示，今年3月末，制造业中长期贷款增长26.5%，比全部产业中长期贷款增速高出12.2个百分点。

制造业是实体经济的根基、建设现代化经济体系的支撑，也是当前国际产业竞争的焦点。当前和未来一段时间，稳步提高制造业贷款比重，特别是中长期贷款占比，为培育和发展新质生产力、加快产业结构调整提供长期稳定支持，仍十分必要。

面对新形势新要求，我国持续出台支持制造业发展政策。近日，三部门发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》，明确要求银行业金融机构要单列制造业信贷计划，明确支持重点和任务目标，推动更多信贷资源支持制造业发展，持续提升制造业中长期贷款占比。

今天的投资质量就是明天的产业水平。一季度宏观数据显示，有效需求不足仍是国内经济运行的主要矛盾，且伴随着产能利用率波动。如果投向制造业的信贷资源仍不分重点、没有主次，部分行业的产品库存或将高企，进一步加大供需矛盾，这也解释了央行为何强调信贷资源要向“有市场需求”的项目倾斜。

当务之急是金融机构进一步严格落实中央金融工作会议精神，提高制造业信贷投放的精准性、适配性。

一方面，要持续优化结构、提升效能。对于符合国家战略导向、符合高质量发展方向的项目，要积极对接，做好项目签约和信贷投放工作。推动信贷资源投向有发展前景的新技术和新产业，尽早形成新质生产力。要切实防范多头授信、过度授信，避免一哄而上造成产业项目低水平重复建设。对于一些需要从紧配置金融资源的领域，要适当压降规模，让实际利率稍微走高一些，推动企业控产能、去库存。

另一方面，要把握好节奏和力度。特别是在压降收贷方面，如果把握不当，容易造成一部分正常经营的企业资金链紧张。对于一些好企业好项目，仍应当实事求是地给予有力信贷支持。

(责编：郝帅、陈键)

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